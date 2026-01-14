Bruselas actualiza las medidas contra la gripe aviar tras constatar 60 nuevos brotes

Madrid, 14 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) ha actualizado las medidas urgentes contra la gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) ante la existencia de 60 nuevos focos en granjas de aves de corral en España, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia.

La Decisión de Ejecución 2026/107 que este miércoles recoge el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) sustituye a la número 2025/2660 para actualizar las superficies de las zonas de protección y vigilancia marcadas en torno a las granjas afectadas, sobre todo en Bélgica, España y Suecia.

En España, las zonas de protección y vigilancia delimitadas se centran ahora en torno a partes de las comarcas de Urgell (Tàrrega), Pla d’Urgell (Mollerussa), Garrigues (Borges Blanques) y Noguera (Balaguer), todas en la provincia de Lleida, tras la constatación de un nuevo caso.

También se han modificado las zonas por un brote en aves de corral en la región belga de Flandes Occidental, dos brotes en aves de corral en las regiones búlgaras de Pazardzhik y Plovdiv, dos brotes en aves de corral en la región checa de Vysočina y un brote en aves de corral en la región danesa de Jutlandia Central.

Y se han producido nueve brotes en aves de corral en los estados alemanes de Baden-Württemberg, Brandemburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Baja Sajonia, Sajonia y Renania del Norte-Westfalia; y otros cinco en los departamentos franceses de Bretaña, Drôme, Alta Francia, Países del Loira y la Vendée.

En Italia, se han confirmado siete brotes en aves de corral en las regiones italianas de Emilia-Romaña, Lombardía, Piamonte, Toscana y Véneto; en Hungría, dos brotes en aves de corral en el condado de Csongrád-Csanád; y en Países Bajos, cinco brotes en aves de corral en las provincias de Limburgo y Brabante Septentrional.

Por su parte, en Polonia se han producido 20 brotes en aves de corral en las regiones de Lublin, Lubusz, Podlasie, Pomerania, Gran Polonia y Łódź; así como un brote en aves cautivas en la región de Baja Silesia.

Además, en Portugal hay un nuevo brote en aves de corral en el distrito de Santarém, y en Suecia, otros tres en la provincia de Escania. EFE

