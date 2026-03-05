Bruselas adopta su primera estrategia para abordar la brecha generacional en oportunidades

Bruselas, 5 mar (EFE).- La Comisión Europea adoptó este jueves la primera estrategia comunitaria sobre justicia intergeneracional, que pretende abordar la brecha de oportunidades entre mayores y jóvenes en ámbitos como el acceso a la vivienda o el empleo estable, y ayudar a diseñar políticas pensadas a largo plazo.

El objetivo es «garantizar que las decisiones actuales se tomen con la mirada puesta en el futuro, asegurando un equilibrio justo entre beneficios y cargas para todas las generaciones», según el Ejecutivo comunitario.

Además, busca impulsar la participación ciudadana, «uniendo generaciones en torno a objetivos compartidos, fortaleciendo el diálogo y la cooperación», así como dar más voz a niños y jóvenes y combatir la discriminación por edad, compartiendo las mejores prácticas de los Estados miembros.

La vicepresidenta comunitaria Roxana Minzatu dijo en rueda de prensa que algunos países, también en la UE, han empezado a incluir este aspecto en sus políticas y citó entre otros ejemplos el de España, que «tiene una Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia», para diseñar y coordinar la hoja de ruta «España 2050».

Entre las herramientas concretas que plantea la nueva estrategia, figura un «índice de equidad intergeneracional» para identificar oportunidades y brechas, fundamentar decisiones políticas y promover la equidad.

Además, prevé un paquete de políticas para apoyar el desarrollo de la futura alfabetización en las administraciones públicas, así como la organización de un foro para intercambiar información sobre la evolución demográfica.

Por último, incluye la iniciativa bautizada como «voces del futuro», que se lanzará en colaboración con el Comité de las Regiones e invitará a participar en esos planes a los entes locales y regionales.

Los riesgos de la «inacción» en este ámbito pueden afectar incluso a la democracia, alerta el informe en el que se sustenta esta estrategia, que dice que «cuando las políticas se perciben como insuficientemente receptivas al cambio generacional, «la confianza en las instituciones puede disminuir».

La estrategia europea se alinea con los esfuerzos globales para un enfoque a largo plazo en la planificación y las políticas, como se refleja en la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Generaciones Futuras, señaló la Comisión.

La CE publicará a principios de 2028 un informe de progreso que contribuirá al proceso de la ONU sobre Futuras Generaciones. EFE

