Bruselas afea a España que sea el único país UE sin aplicar las normas de IVA para pymes

4 minutos

Bruselas, 29 ene (EFE).- La Comisión Europea afeó este jueves a España que sea el único país de la UE que todavía no aplica en su totalidad el régimen comunitario de IVA para pymes, en concreto la disposición que debería permitir no cobrar este impuesto en ventas a clientes de otros Estados miembros del bloque.

Bruselas abrió expediente a España por esta cuestión en enero del pasado año y seis meses después dio un paso más en el expediente al mandar un ultimátum para que las autoridades españolas adoptaran este aspecto de la normativa comunitaria, al igual que hizo con Bulgaria, Irlanda, Grecia, Chipre, Lituania, Portugal y Rumanía.

«Actualmente España es el único país que no ha transpuesto y notificado esa directiva. El resto de países sí lo ha hecho aunque haya sido tarde», explicó ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una representante de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera del Ejecutivo comunitario.

La nueva directiva sobre el régimen del IVA fue aprobada en 2020 y obligaba a los Estados miembros a trasladar todas sus disposiciones a su legislación nacional a más tardar el 31 de diciembre de 2024 de cara a su entrada en vigor en 2025.

Esta normativa deja a los Estados miembros decidir libremente si quiere aplicar dentro de sus propias fronteras el llamado IVA franquiciado que permite no repercutir el IVA a las pymes que facturen menos de 85.000 euros al año.

La representante de la Comisión Europea explicó que España ha comunicado que «no tiene intención de aplicar» esta exención para pymes de manera interna, pero añadió que el país sí está obligado a adoptar las disposiciones que garanticen que «las empresas españolas puedan acogerse a este régimen si quieren vender sus productos en otros Estados miembros.».

«España sí está obligada a garantizar que aquellas personas jurídicas que quieran operar en otro país de la UE y vender sus productos allí puedan acogerse a esta exención», insistió.

La Comisión confirmó que «hoy por hoy» no tiene constancia de que España haya cumplido ya con esta obligación y señaló que, de continuar este incumplimiento, la institución podría elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

El caso fue llevado a esta Comisión parlamentaria por Alfonso Marín, fabricante de instrumentos musicales (guitarras, laúdes o vihuelas) afincado en Sevilla que ve «completamente injusto» que él tenga que cargar el IVA a sus clientes alemanes, franceses o italianos y que reclamó a Bruselas actuar para «estar en las mismas condiciones que otras pequeñas empresas».

«Ya no somos competitivos. Nuestros negocios están sufriendo, nuestras ventas están bajando. Yo tengo una reputación pero incluso con eso no puedo competir con los precios que tengo que poner, ya son demasiado bajos», argumentó.

Tras escucharle, el eurodiputado del PP Fernando Navarrete subrayó que «es evidente y flagrante el daño que se está haciendo al mercado interior» por no adoptar esta directiva totalmente y afirmó que la aplicación interior y transfronteriza de la exención son cosas distintas «desde el punto de vista técnico» pero «políticamente ambos están unidos».

«El Gobierno (de España) se tiene que enfrentar a la decisión de si quiere aplicarlo en el ámbito interno o no. Me temo que el Gobierno está fallando a todos los autónomos», indicó, para después recordar que el PP se ha comprometido a aplicar la exención del IVA para pymes dentro del mercado español si llega al Ejecutivo.

Por parte del PSOE la eurodiputada Sandra Gómez replicó que la transposición de la directiva del IVA «se está tramitando en el Congreso de los Diputados», institución en la que hay «dificultades» para aprobar proyectos legislativos porque el PP, dijo, actúa como «bloqueo».

En cualquier caso, defendió que «hay voluntad expresa» por parte de los partidos españoles presentes en la Eurocámara «para acelerar este procedimiento». «Tenemos la misma responsabilidad en el Congreso», expresó.

Por último, el eurodiputado de VOX Jorge Martín apuntó que la no aplicación de esta exención en el régimen del IVA «afecta a millones de españoles» y cargó contra el PSOE porque «lo que ha transmitido reiteradamente es inquina contra quienes crean riqueza». EFE

asa/ahg/jgb