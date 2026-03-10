Bruselas amenaza con cancelar subvención europea si Rusia participa en Bienal de Venecia

2 minutos

Bruselas, 10 mar (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen, y el comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glen Micallef, condenaron «enérgicamente» este martes la decisión de los organizadores de la Bienal de Venecia de permitir que Rusia esté presente en la edición de 2026 y amenazaron con cancelar la subvención que recibe ese organismo si esa participación se confirma.

«Condenamos enérgicamente la decisión de la Fundación Bienal de permitir que Rusia reabra su pabellón nacional en la 61.ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia de 2026. La Comisión Europea ha sido clara en su postura respecto a la guerra de agresión ilegal de Rusia contra Ucrania. La cultura promueve y protege los valores democráticos, fomenta el diálogo abierto, la diversidad y la libertad de expresión, y nunca debe utilizarse como plataforma de propaganda», dijeron en un comunicado conjunto.

Añadieron que los Estados miembros, las instituciones y las organizaciones «deben actuar conforme a las sanciones de la UE y evitar dar cabida a personas que han apoyado o justificado activamente la agresión del Kremlin contra Ucrania».

Virkkunen y Micallef dijeron que consideran la decisión de la Fundación Bienal «incompatible con la respuesta colectiva de la UE a la brutal agresión de Rusia».

«Si la Fundación Bienal sigue adelante con su decisión de permitir la participación de Rusia, examinaremos otras medidas, incluyendo la suspensión o cancelación de una subvención vigente de la UE a la Fundación Bienal», amenazaron.

El comisario Micallef dijo recientemente que tenía previsto pedir información sobre la presencia oficial de Rusia en la Bienal de Venecia 2026.

Y la semana pasada no asistió a la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina en protesta por la participación de atletas rusos.

El regreso de la delegación de Rusia a la prestigiosa Bienal de Arte de Venecia, de la que fue excluida a raíz de su invasión en Ucrania en 2022, ha soliviantado también al Gobierno de Giorgia Meloni, que ha negado toda responsabilidad en la decisión.

La 61ª Bienal de Arte de Venecia arrancará el próximo 9 de mayo con la presencia de 99 pabellones nacionales, siete de ellos pioneros en la cita, como el de El Salvador. EFE

