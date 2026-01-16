Bruselas aprueba que el fondo Stonepeak entre en el proyecto solar Outpost de Repsol

2 minutos

Bruselas, 16 ene (EFE).- La Comisión Europea dio este viernes luz verde para que el fondo de inversión estadounidense Stonepeak adquiera una participación del 43,8 % en el proyecto de energía solar Outpost de Repsol, situado en Texas (EE.UU.), tras constatar que no generará problemas de competencia.

El Ejecutivo comunitario, que ha analizado la operación por su proceso simplificado de revisión de fusiones, ha concluido que la creación de la empresa conjunta tendrá un impacto limitado en el Espacio Económico Europeo, según explicó la institución en un comunicado.

Repsol anunció en diciembre que había llegado a un acuerdo con el fondo Stonepeak, especializado en infraestructuras y activos inmobiliarios, para venderle una participación del 43,8 % del proyecto Outpost por unos 220 millones de euros (252,5 millones de dólares).

La transacción implica valorar el activo en unos 675 millones de euros (775 millones de dólares), incluyendo los ingresos por equidad fiscal obtenidos mediante la monetización de los créditos fiscales a la producción (PTC en sus siglas en inglés) recibidos por el proyecto, según explicó la compañía española.

Esta es la segunda rotación de activos de Repsol en Estados Unidos, donde la energética sigue optimizando la estructura financiera de su negocio de renovables mediante la incorporación de socios estratégicos.

También es la segunda colaboración entre Repsol y Stonepeak en el mercado de las renovables de ese país después de que el fondo se hiciera con una participación en el parque solar Frye (632 MW), también en Texas, y en el complejo solar y de almacenamiento Jicarilla (145 MW), situado en Nuevo México. EFE

lpc/asa/jgb