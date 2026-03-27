Bruselas calcula que la guerra podría restar seis décimas al PIB de la UE en 2026 y 2027

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Bruselas, 27 mar (EFE).- La guerra en Oriente Medio podría restar seis décimas de crecimiento económico a la Unión Europea tanto este año como en 2027 si el conflicto se alarga y las disrupciones en el suministro de petróleo y gas son «más sustanciales y duraderas» que las actuales, según los últimos cálculos de la Comisión Europea.

El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ha compartido en la rueda de prensa posterior al Eurogrupo las estimaciones de la institución sobre el impacto en la economía europea de una guerra cuya «severidad e impacto se han incrementado» desde la anterior cita de los ministros de Finanzas de la zona euro, hace dos semanas.

«El impacto completo en la economía europea dependerá de la duración, el alcance y la intensidad del conflicto. Por ahora, las perspectivas se han ensombrecido por la incertidumbre profunda», reconoció el letón, quien avisó del «riesgo de estanflación», es decir, una situación dominada por un crecimiento económico débil y una inflación elevada.

Este sería el caso, aseguró, incluso en un escenario en el que las disrupciones en el suministro energético fueran «relativamente cortas», que costarían a la economía europea cuatro décimas y elevarían la inflación un punto con respecto a las previsiones que Bruselas publicó en otoño.

Por lo tanto, esto supondría que el PIB del bloque cerraría 2026 con un crecimiento del 1 %, frente al 1,4 % que la Comisión calculaba en otoño, mientras que la inflación se situaría en un 3,1 %, un punto por encima del 2,1 % que estimó entonces.

Pero «las consecuencias serían incluso mayores» si las disrupciones en el suministro de materias primas energéticas «son más sustanciales y duraderas», explicó el comisario de Economía.

En este caso, el PIB europeo perdería seis décimas no sólo en 2026, sino también en 2027, reduciéndose al 0,8 % y el 0,9 % respectivamente.

Además, «otros canales pueden amplificar el impacto negativo de la crisis», según advirtió Dombrovskis, quien señaló, no obstante, que estas cifras no suponen una actualización de las previsiones de Bruselas sino un mero «análisis de escenarios». EFE

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