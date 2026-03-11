Bruselas coloca 9.000 millones con un bono a 10 años para fondos de recuperación y Ucrania

Bruselas, 11 mar (EFE).- La Comisión Europea ha captado 9.000 millones de euros con una nueva emisión sindicada de deuda de un bono a diez años que se utilizarán para financiar nuevos desembolsos principalmente en el marco del fondo de recuperación y de los distintos programas de ayuda a Ucrania, informó la institución en un comunicado.

La operación, que se realizó ayer martes, registró una demanda de 118.000 millones de euros, una cifra que es trece veces superior a la cantidad finalmente colocada y que resultó en un cupón del 3,250 % y un interés de recompra del 3,325 %.

Esta rentabilidad se sitúa 39,3 puntos básicos por encima del mid-swap; así como 46,3 puntos por encima y 21,9 puntos por debajo de los bonos con un vencimiento equivalente de Alemania y Francia, respectivamente.

Las entidades financieras que participaron en la emisión de deuda fueron Barclays, DZ, Morgan Stanley, Société Générale y UBS.

Esta emisión sindicada, la tercera del año por parte de la Comisión, es la primera que se ha efectuado utilizando la curva de tipos de la UE como referencia de precios, un enfoque que «reduce los riesgos en un mercado volátil para los inversores participantes y refleja la progresión natural en el enfoque de financiación de la UE».

Con esta operación, Bruselas ha captado 45.400 millones de euros en lo que va de año, un poco más de la mitad que el objetivo de 90.000 millones que se ha marcado durante el primer semestre de 2026.

En total, hay 784.060 millones de euros de deuda en circulación emitida por la Comisión Europea, de los cuales 379.000 millones se han desembolsado a los Estados miembros bajo el fondo europeo de recuperación que el bloque aprobó a raíz de la pandemia y otros 76.500 millones han apoyado programas del presupuesto de la UE que también fueron reforzados tras aquella crisis.

Además, la financiación obtenida en estas operaciones también se utiliza para financiar los programas de ayuda macrofinanciera a países vecinos de Europa, especialmente Ucrania. EFE

