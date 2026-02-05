Bruselas dedica otros 347 millones de euros a proteger cables submarinos de datos

3 minutos

Bruselas, 5 feb (EFE).- La Comisión Europea (CE) asignó este jueves otros 347 millones de euros a reforzar la seguridad de los cables submarinos de datos, que transportan el 99 % del tráfico intercontinental de internet, ante los cada vez mayores riesgos que afrontan estas infraestructuras críticas.

La Comisión explicó en un comunicado que también ha elaborado un nuevo conjunto de medidas de mitigación de los riesgos para la seguridad y una lista de proyectos de cables de interés europeo.

La nueva asignación de 347 millones de euros se produce a través del mecanismo ‘Conectar Europa’ e incluye una convocatoria de 20 millones para mejorar las capacidades de reparación de esa infraestructura.

Estas medidas las ha tomado la Comisión dentro del plan de acción comunitario para incrementar la seguridad y la resiliencia de los cables submarinos de Europa, incluida la lucha contra el aumento de los daños intencionados y el sabotaje.

La “caja de herramientas” describe seis medidas estratégicas y cuatro medidas técnicas y de apoyo para mejorar la seguridad y se basa en la evaluación de riesgos realizada el pasado octubre, que identificó escenarios de riesgo, amenazas, vulnerabilidades y dependencias.

Por lo que se refiere a la financiación, este año se dedicarán 60 millones de euros a apoyar los módulos de reparación de cables, junto con una convocatoria separada de 20 millones de euros para equipos de los llamados sistemas de cables SMART.

Éstos consisten en sensores y componentes de monitorización integrados en la infraestructura de telecomunicaciones submarinas para recopilar datos oceánicos y sísmicos en tiempo real.

Además, habrá dos convocatorias de financiación de proyectos de cables considerados de interés europeos en 2026 y 2027 por un total de 267 millones de euros.

Por lo que respecta a la reparación de cables submarinos, se abrió este jueves una convocatoria de 20 millones de euros para financiar módulos que se instalarán en puertos o astilleros para restablecer rápidamente los servicios de cables afectados.

Bruselas indicó que estas decisiones marcan la primera fase de una iniciativa más amplia prevista para todas las principales cuencas marítimas de la Unión Europea, incluidas las del Báltico, el Mediterráneo y el Atlántico.

Este proyecto piloto se centrará en el mar Báltico debido al aumento de las interrupciones en los cables submarinos en los últimos años, “lo que sugiere que estas infraestructuras críticas podrían ser objeto de actos hostiles”, apuntó la CE.

Agregó que las convocatorias de propuestas estarán abiertas únicamente a entidades públicas con un mandato de “respuesta a emergencias”, como las que se dedican a la protección civil, las agencias nacionales de respuesta a emergencias, los guardacostas y las marinas militares.

En el actual programa digital para 2024-2027 del mecanismo ‘Conectar Europa’, se han asignado un total de 533 millones de euros a proyectos de cables submarinos, de los cuales 186 millones ya se han concedido a 25 proyectos.

Entre 2021 y 2024, se han destinado 420 millones de euros a 51 proyectos de conectividad de cables troncales, indicó la Comisión. EFE

