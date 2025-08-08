Bruselas desembolsa a España 23.100 millones del quinto pago del plan de recuperación

Bruselas, 8 ago (EFE).- La Comisión Europea anunció este viernes el desembolso a España de 23.100 millones de euros correspondientes al quinto pago del fondo de recuperación, que la institución redujo en unos 1.100 millones de euros por incumplir tres compromisos del plan pactado con Bruselas, entre ellos uno para reducir la temporalidad de los funcionarios.

La Comisión Europea dio hace un mes su visto bueno al cumplimiento de 82 de los 84 compromisos que condicionaban el pago, relacionados a su vez con un total de 20 reformas y 49 inversiones en ámbitos como las transiciones verde y digital, la biodiversidad, la movilidad sostenible, la formación profesional, el turismo sostenible, la gestión del agua y la eficiencia en el sistema judicial. EFE

