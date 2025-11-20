Bruselas dice que negacionismo del Holocausto de Grok atenta contra derechos fundamentales

2 minutos

Bruselas, 20 nov (EFE).- La Comisión Europea dijo este jueves que la información que ha dado la inteligencia artificial de X, Grok, negando el Holocausto, es «deplorable» y «es contraria a los derechos y valores fundamentales de la Unión Europea».

«El contenido de Grok es deplorable», dijo el portavoz de Política Digital de la Comisión Europea, Thomas Regnier, en declaraciones a la prensa.

La inteligencia artificial de la red propiedad de Elon Musk ha ofrecido respuestas sobre las cámaras de gas del campo de exterminio nazi de Auschwitz, en las que decía que se habían creado «para la desinfección con Zyklon B contra el tifus (…) más que para ejecuciones masivas».

Esas afirmaciones chocan con la realidad histórica de Auschwitz, donde fueron asesinadas más de 1,1 millones de personas, en su mayoría judíos, dentro de la estrategia del Holocausto del régimen nazi. Para eso se recurrió de forma masiva a las cámaras de gas, en las que se envenenaba a los detenidos con Zyklon B.

Regnier señaló que la ley de servicios digitales (DSA), que obliga a las plataformas a combatir el contenido ilegal deja de forma «muy clara» que «en Europa, el discurso de odio no tiene cabida en internet»

Los comentarios de Grok han llevado a la Justicia francesa a ampliar la investigación que abrió contra X a principios de año por la pretendida utilización de la red para operaciones exteriores contra los intereses de Francia.

El portavoz de la Comisión recordó que Bruselas está en contacto con X porque, en cumplimiento de la DSA, «tiene la obligación de tomar acciones contra los riesgos relacionados con Grok». EFE

