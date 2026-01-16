Bruselas dice su futura estrategia de seguridad no busca competir con la OTAN ni con EEUU

Bruselas, 16 ene (EFE).- La Comisión Europea dijo este viernes que la nueva estrategia europea de seguridad que tiene previsto presentar en los próximos seis meses no responde al objetivo de competir con la OTAN ni con Estados UNidos, sino que busca «cortar dependencias» y «aumentar la autonomía» del bloque europeo.

«La idea no es competir con la OTAN o con Estados Unidos. Es sobre Europa, sobre tener nuestra autonomía estratégica, sobre cortar nuestras dependencias y tener una estrategia de seguridad fuerte en el actual contexto geopolítico», subrayó el portavoz comunitario Thomas Regnier, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Sobre la fecha exacta en la que será presentada, el mismo portavoz indicó que la Comisión tratará de avanzar y trabajar en ese plan «en los próximos seis meses».

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, anunció el jueves esa futura estrategia con ocasión de una visita del Colegio de comisarios europeos a Chipre, e indicó que tiene por objetivo «recopilar todos los conocimientos para reconocer los cambios, los cambios geoestratégicos y las necesidades que existen, pero también los cambios geopolíticos en nuestro mundo y dar una respuesta apropiada a ello».

“Es hora de adoptar un nuevo enfoque europeo al respecto y, en el contexto actual en materia de seguridad y defensa, hemos decidido que también es hora, durante su presidencia (de Chipre del Consejo de la UE), de presentar una nueva estrategia europea de seguridad”, indicó.

Von der Leyen afirmó que el año pasado hubo más avance a nivel europeo en seguridad y defensa que “en las décadas anteriores” con la presentación de un libro blanco, la hoja de ruta de preparación para 2030, y la apuesta por que los Estados miembros movilicen hasta 800.000 millones de euros para invertir en las carencias y capacidades. EFE

