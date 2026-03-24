Bruselas estudia usar su ley de emergencias para evitar proteccionismo energético en la UE

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Bruselas, 24 mar (EFE).- La Comisión Europea estudia activar su ley de emergencias en el mercado interior para evitar que los países de la Unión Europea adopten medidas «proteccionistas» frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio que acentúen las diferencias de precios entre sus Estados miembros.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de Industria y Mercado Único, Stéphane Séjourné, dijo en un debate con la comisión de Mercado Interior de la Eurocámara que esta es una de las medidas que Bruselas se plantea activar a «corto plazo» ante el aumento del precio de los hidrocarburos provocado por el conflicto.

«Esta reglamento permite a la Comisión Europea evitar que los Estados miembros pongan otros tipos de barreras sobre la energía y creen aún más diferencias entre los Estados en los costes de la energía», explicó el vicepresidente comunitario, quien señaló que Bruselas «se propone» activarlo para «evitar comportamientos proteccionistas o que acentúen los precios y las diferencias de precios de la energía de un país a otro».

La ley, aprobada en 2024 y que entrará en vigor el próximo 26 de mayo, fue diseñada a raíz de la pandemia para responder a situaciones de emergencia que pongan en peligro el suministro de bienes esenciales y garantizar que los Estados miembros no empeoran la situación al proteger su propia producción o suministro nacional, como ocurrió con las restricciones a las ventas de mascarillas a otros socios europeos durante el covid-19.

Esta prevé que, si se declara que efectivamente existe una emergencia, los Gobiernos nacionales no puedan prohibir las exportaciones intracomunitarias de bienes pertinentes para la crisis en cuestión ni imponer restricciones a la circulación de mercancías o servicios si estas pueden generar problemas de suministro o escasez en el conjunto del mercado interior.

En última instancia, permite que la Comisión Europea organice licitaciones conjuntas de ciertos bienes y solicite a las empresas comunitarias producir de manera prioritaria ciertos bienes. No obstante, antes de llegar a la declaración de «emergencia», la ley establece fases previas en las que Bruselas vigila la situación.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE urgieron la semana pasada al Ejecutivo comunitario a adoptar medidas «selectivas» y «temporales» para abordar el incremento de los precios de la electricidad provocado por la guerra en Oriente Medio, que ha disparado los precios de petróleo y gas agravando uno de los principales problemas para la competitividad de la industria europea.

«Los acontecimientos internacionales nos demuestran que la dependencia de los hidrocarburos, sobre todo del gas, desestabiliza regularmente nuestro mercado. A partir del momento en que la unidad del gas condiciona una parte del precio y de la producción, el alza de la cotización por una guerra se convierte en un auténtico problema para nosotros», dijo Séjourné.

A largo plazo, los contratos de compra de electricidad de larga duración (PPA) y el refuerzo de las interconexiones de las redes eléctricas pueden ser parte de la solución, añadió. EFE

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