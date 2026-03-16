Bruselas flexibiliza las normas de ayudas públicas para favorecer el transporte sostenible

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Bruselas, 16 mar (EFE).- La Comisión Europea adoptó este lunes nuevas reglas sobre ayudas de Estado que reducen los requisitos y dan más flexibilidad para conceder apoyo público a los medios de transporte terrestre más sostenibles, como el ferrocarril o las vías navegables interiores.

Por un lado, Bruselas ha aprobado nuevas Directrices de ayudas de Estado al transporte terrestre y multimodal, que fijan las condiciones bajo las que los Gobiernos están obligados a notificar y recibir luz verde de Bruselas antes de adoptar estas medidas.

Estas cubren las ayudas a todos los medios de transporte considerados más sostenibles que el efectuado por carretera, incluido el ferrocarril, las vías navegables interiores y el transporte multimodal, según explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Las nuevas normas incorporan «reglas más flexibles» para las ayudas que contribuyan directamente a las transiciones verde o digital del transporte con el objetivo de «apoyar un cambio desde el transporte por carretera hacia medios de transporte más sostenibles» al mismo tiempo que «aseguran que la ayuda sigue siendo específica y proporcionada».

Estas ayudas pueden consistir en apoyo para reducir los costes externos del transporte o para promover la interoperabilidad de las redes, por ejemplo, aquellas medidas destinadas a mejorar las operaciones entre las distintas redes de ferrocarril nacionales de la UE.

Las normas actualizadas incorporan además salvaguardas para apoyar la entrada y crecimiento de nuevos operadores en los mercados de transporte sostenible, facilitando que se financie a pymes, empresas de mediana capitalización y nuevos operadores la compra de material rodante y embarcaciones para vías navegables interiores.

Asimismo dan más claridad sobre las posibilidades de que los Estados adopten ayudas operativas o de inversión, como las enfocadas en la actualización de los servicios por ferrocarril o las instalaciones de navegación en vías interiores o para poner en marcha nuevas conexiones comerciales en estos medios de transporte.

Aclaran además las posibilidades de dar reembolsos por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público en el sector del transporte ferroviario de mercancías.

En segundo lugar, el Ejecutivo comunitario ha adoptado un nuevo Reglamento sobre las categorías de ayudas en el sector ferroviario, de vías navegables interiores y de transporte multimodal sostenible que están exentas de ser notificadas y aprobadas previamente por parte de la Comisión.

«Este nuevo marco de exención supone una simplificación importante, que permite a los Estados miembros prestar ayudas con rapidez cuando se cumplen las condiciones», señaló el Ejecutivo comunitario, que precisó que esto permitirá a los Veintisiete aplicar muchas medidas sin notificarlas, reduciendo así la carga administrativa.

Estas dos nuevas normas sustituirán a las Directrices sobre ayudas de Estado para las empresas del sector ferroviario que databan de 2008, después de que un análisis de la Comisión concluyese que era necesario adaptarlas a los desarrollos tecnológicos y del mercado desde entonces, así como a las prioridades estratégicas actuales de la Unión Europea.

«Estas reglas simplifican procedimientos y facilitan el apoyo público a soluciones de transporte sostenible, contribuyendo, por lo tanto, a un transporte terrestre europeo más eficiente, asequible y verde», dijo la vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera. EFE

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