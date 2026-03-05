Bruselas inaugura el panel de expertos sobre la protección de los menores en internet

Bruselas, 5 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inauguró este jueves la primera reunión del panel de expertos que ha creado para que elaboren recomendaciones sobre cómo la Unión Europea puede mejorar la protección de los menores en las redes sociales y ante el contenido de internet.

«En Europa, las plataformas tecnológicas ya tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los usuarios y seguiremos asegurándonos de que así sea. Pero también debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger y empoderar a nuestros jóvenes en internet», dijo Von der Leyen en un comunicado.

Está previsto que los expertos presenten sus recomendaciones en verano, entre ellas, la posibilidad de crear una edad mínima en la UE para que los menores puedan acceder a las redes sociales.

El panel -que está codirigido por la directora del Instituto Nacional francés de la Sanidad y la Investigación médica, Maria Melchior; y el profesor de psiquiatría infantil y adolescente de la Universidad de Ulm (Alemania), Jörg M. Fegert- analizó hoy los riesgos, pero también los beneficios que las redes sociales tienen para los niños.

En concreto, discutieron sobre la necesidad de adaptar el diseño de las redes sociales a la edad de sus usuarios, el funcionamiento de los algoritmos adictivos, así como la alfabetización digital de los niños, padres y profesores.

Debatieron también las medidas que ha adoptado la UE al respecto, así como las que han tomado países extracomunitarios, informó la Comisión Europea.

La ley de servicios digitales de la UE obliga a las plataformas a proteger especialmente a los menores cuando accedan a las redes sociales y navegan por internet, una norma que ha llevado al Ejecutivo comunitario a obligar a la china TikTok a modificar su diseño adictivo o de lo contrario, enfrentarse a una posible multa.

Bruselas ha multado también a X con 120 millones de euros por falta de transparencia en el diseño de sus algoritmos y mantiene abiertas investigaciones contra las principales empresas tecnológicas. EFE

