Bruselas inaugura la temporada de mercados navideños a la espera de millones de visitantes

Bruselas, 29 nov (EFE).- Bruselas dio por inaugurada la tarde del viernes una de las temporadas más esperadas del año en la ciudad, con mercados navideños que inundarán sus calles durante las próximas semanas.

Más de 200 puestos de comida, productos artesanales y otros artículos ocuparán el centro de la capital belga a diario hasta el 1 de enero de 2026. También se le suman diferentes atracciones distribuidas por varias zonas de la ciudad, como la noria y la pista de hielo, así como talleres y eventos culturales.

Se espera que en estas cinco semanas millones de personas recorran el mercado navideño, que el año pasado recibió a más de 4 millones de visitantes, según medios locales.

También se han asignado dos chalets solidarios, que serán ocupados por una decena de asociaciones a lo largo de estas semanas.

En la emblemática Grand-Place, en el corazón de la ciudad, ya se exhibe un gran árbol decorado con adornos y luces que iluminan toda la plaza, así como un belén reinventado por Victoria-Maria, una diseñadora de interiores afincada en Bruselas, creado a partir de muñecos de trapo y telas de colores e inspirado en los invernaderos de Laeken.

Los adornos del árbol de Navidad de la Grand-Place, diseñados por Jean-Paul Lespagnard, se subastarán en beneficio de los Bancos de Alimentos de Bruselas, según señalaron medios belgas. EFE

