Bruselas insiste en independencia gradual en defensa pese a que Rutte subraya rol de EEUU

2 minutos

Bruselas, 27 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) reafirmó este martes sus planes para que la Unión Europea gane “gradualmente” independencia en diversos ámbitos, como la energía pero también la defensa, frente a los comentarios del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre la necesidad de contar con Estados Unidos.

“Estamos comprometidos con garantizar que nos volvamos cada vez más resilientes y más independientes en los distintos frentes”, indicó la portavoz jefa de la CE, Paula Pinho, en la rueda de prensa diaria de la institución.

Recordó que la UE ya ha logrado reducir su dependencia de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia, y afirmó que “esas dependencias también se observan en otros ámbitos, como la defensa o las materias primas críticas”.

“Estamos comprometidos, sin duda, a hacer todo lo necesario para reducir esa dependencia, para reducir esa exposición”, comentó Pinho.

Así, recordó que la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, ha anunciado que presentará próximamente una nueva estrategia de seguridad, “en particular, la estrategia para el Ártico, que también debe considerarse en este contexto”.

“Realmente estamos reuniendo una serie de medidas con un objetivo, que es, bajo el lema de la independencia europea, garantizar que todos podamos realmente, en los distintos frentes, asegurar esa independencia gradual”, concluyó.

La portavoz respondió así a una pregunta sobre unas declaraciones realizadas la víspera por Rutte en una audiencia en el Parlamento Europeo.

“Si alguien piensa aquí, una vez más, que la Unión Europea, o Europa en su conjunto, puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando. No se puede. No podemos”, indicó el ex primer ministro neerlandés.

Aseguró ante los eurodiputados que “nos necesitamos mutuamente” porque, “en primer lugar, también Estados Unidos necesitan a la OTAN”. EFE

rja/lpc/ah