Bruselas investiga los subsidios de China al fabricante de turbinas eólicas Goldwind

2 minutos

Bruselas, 3 feb (EFE).- La Comisión Europea anunció este martes una investigación en profundidad sobre el fabricante chino de turbinas eólicas Goldwin ante las sospechas de que los subsidios que le concede su país generan distorsiones en el mercado único de la UE, según informó la institución en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario cree que las ayudas directas, preferencias fiscales y préstamos en condiciones favorables que China concede a la firma «pueden mejorar la posición competitiva de Goldwind en el mercado interior y afectar negativamente a la competencia en el suministro de turbinas eólicas y servicios relacionados en la UE».

La empresa china, que además de dedicarse a la fabricación de turbinas eólicas desarrolla actividades de investigación y desarrollo, ventas y mantenimiento, opera en la UE a través de filiales como Vensys, presente sobre todo en Alemania pero también en Francia, Polonia, Reino Unido o España, donde gestiona el parque eólico Mamut (Granada).

Esta investigación está amparada por el reglamento comunitario sobre subsidios extranjeros, que fue aprobado en 2023 y faculta a la Comisión a investigar si las subvenciones recibidas por empresas de terceros países generan distorsiones dentro del bloque que pudieran romper la igualdad de condiciones en el sector donde están activas.

En este caso, las autoridades comunitarias iniciaron sus pesquisas por iniciativa propia -sin recibir antes quejas o comentarios de otros actores del sector- en abril de 2024, momento en el que pidieron información a varios fabricantes de turbinas eólicas presentes en la UE, entre ellas Goldwind.

Al final de su investigación en profundidad, la Comisión puede zanjarla de tres formas distintas, que van desde pactar con la compañía china una serie de compromisos para «subsanar total y efectivamente la distorsión», imponer «medidas correctoras» o emitir una conclusión final sin objeciones.

No obstante, Bruselas ha señalado que la apertura de una investigación en profundidad no prejuzga el resultado final de la misma. EFE

asa/ahg/ah