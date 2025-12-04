Bruselas licita 5.200 millones de euros en ayudas para tecnologías verdes

Bruselas, 4 dic (EFE).- La Comisión Europea anunció hoy que licitará 5.200 millones de euros en subsidios para producir hidrógeno verde, desarrollar tecnologías de cero emisiones y, por primera vez, para la descarbonización del calor industrial con fondos obtenidos del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea.

En concreto, se trata de la convocatoria 2025 para Tecnologías de Cero Emisiones Netas, dotada con 2.900 millones de euros; la tercera subasta para producción de hidrógeno en el marco del Banco Europeo del Hidrógeno, con 1.300 millones, y la primera subasta para descarbonizar el calor industrial de proceso, bajo el nuevo Banco de Descarbonización Industrial, con 1.000 millones, indicó la Comisión en un comunicado.

«En conjunto, estas oportunidades representan un avance significativo hacia los objetivos climáticos y energéticos de la UE para 2030 y la neutralidad climática en 2050. También contribuirán de forma relevante al progreso de la transición ecológica y a la aplicación del Pacto Industrial Limpio, reforzando la competitividad y resiliencia de la industria europea», subrayó el Ejecutivo comunitario.

La convocatoria general para tecnologías de cero emisiones netas busca cubrir lagunas de inversión, atraer capital público y privado y reforzar el liderazgo europeo en la fabricación y despliegue de tecnologías limpias.

Con una partida presupuestaria de 2.900 millones de euros, está dirigida hacia proyectos de descarbonización que demuestren tecnologías y procesos altamente innovadores, suficientemente maduros y con un importante potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Abarca la fabricación de componentes para energías renovables, almacenamiento energético, bombas de calor y producción de hidrógeno, así como baterías para vehículos eléctricos, precisó la Comisión, que subrayó que incluye proyectos coordinados y ejecutados exclusivamente por pymes, reconociendo su papel en la descarbonización europea.

La nueva subasta de ayudas a la producción de hidrógeno limpio, tercera que opera la Comisión, estará dotada con 1.300 millones de euros y se dirige especialmente a la obtención de ese vector energético a partir de electricidad renovable o nuclear con especial atención a productores de combustible para el sector marítimo o de la aviación.

«Los proyectos seleccionados recibirán una prima fija por la producción verificada y certificada de hidrógeno durante un máximo de diez años», de forma que el dinero comunitario compense la diferencia de precio respecto al hidrógeno obtenido de manera tradicional y con emisiones de CO2.

El tercer mecanismo de ayuda es la primera subasta europea destinada a apoyar la producción de calor electrificado o directo renovable, responsable actualmente de tres cuartas partes de las emisiones industriales.

«La ayuda se asignará a proyectos que logren la reducción de CO2 más rentable, cerrando la brecha de costes entre soluciones sostenibles y alternativas fósiles», resumió el Ejecutivo comunitario.

La convocatoria busca desplegar tecnologías como bombas de calor, calderas eléctricas, calentamiento por resistencia o inducción, calor renovable directo (solar térmica o geotermia) y proyectos híbridos y, para ello, se concederán ayudas «en forma de prima fija basada en resultados, vinculada a la producción de calor descarbonizado verificado y pagada durante un máximo de cinco años».

La Comisión subrayó que los Estados miembros pueden aprovechar el proceso de evaluación del Fondo de Innovación y un procedimiento simplificado de aprobación de ayudas de Estado, de forma que pueden destinar fondos nacionales a proyectos que cumplan los criterios pero no obtengan financiación europea por falta de presupuesto.

«Alemania y España participarán en este esquema: Alemania dedicará 1.300 millones adicionales a proyectos nacionales de hidrógeno y España aportará 465 millones, de los cuales 415 millones irán a hidrógeno y 50 millones a descarbonización del calor industrial», precisó la Comisión. EFE

