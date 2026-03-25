Bruselas pide más prevención ante incendios más grandes y destructivos que nunca

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Bruselas, 25 mar (EFE).- La Comisión Europea instó este miércoles a los Estados miembros de la UE a reforzar la prevención frente a incendios forestales cada vez más grandes, frecuentes y destructivos, en un contexto en el que el cambio climático está agravando este fenómeno, que en 2025 causó pérdidas de 3.000 millones de euros.

«Es un cambio de mentalidades, tenemos que pasar de la reacción a la anticipación», dijo en rueda de prensa la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del área de preparación, Roxana Minzatu.

La socialdemócrata rumana recordó que «hasta el 96 % de los incendios son provocados, voluntaria o involuntariamente, por los seres humanos», y señaló que el objetivo es «que cada ciudadano sea la primera línea de defensa».

En ese sentido, Bruselas aboga por reforzar la sensibilización, la educación y la implicación de los ciudadanos, así como por incluir la preparación frente a incendios en programas educativos y de voluntariado.

«La gestión de los incendios está en manos de los Estados miembros. Estamos aquí para ayudar», precisó Minzatu en la presentación de una nueva estrategia de gestión integrada del riesgo de incendios.

Ese enfoque abarca la preparación, la respuesta y la recuperación, pero pone el foco en actuar antes de que se declaren los fuegos, con una mejor gestión del territorio y de los ecosistemas.

«El tamaño y la intensidad de los incendios forestales seguirán aumentando en Europa», advirtió la Comisión en una comunicación dirigida a los países de la UE.

Un millón de hectáreas

El año 2025 fue la peor temporada registrada, con más de un millón de hectáreas calcinadas en la Unión Europea, lo que equivale a un tercio del territorio de Bélgica y supone triplicar la media de los últimos años.

«Lamentablemente, esto es para lo que tenemos que prepararnos y a lo que probablemente tendremos que enfrentarnos en los próximos años», apuntaron fuentes europeas.

Los expertos comunitarios subrayaron que es «imposible de controlar con medios tradicionales» los llamados megaincendios y apuntaron a la despoblación rural y al abandono de tierras agrícolas como factor de riesgo «especialmente en la región mediterránea».

Bruselas sostiene que el enfoque tradicional centrado en la extinción ya no es suficiente y apuesta por un modelo más amplio que tenga en cuenta factores ambientales, sociales y económicos.

Los paisajes mejor gestionados, con menos acumulación de vegetación inflamable y mayor diversidad, son más resistentes al fuego, indicó la Comisión Europea.

«Invirtiendo en prevención, restaurando la naturaleza y creando paisajes resilientes al fuego, podemos evitar daños económicos por valor de miles de millones de euros», dijo la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall.

La estrategia propone reforzar las medidas de prevención basadas en los ecosistemas, como la restauración de espacios naturales, la gestión forestal sostenible o prácticas agrícolas y ganaderas que reduzcan el riesgo de incendios. También destaca el papel de humedales, turberas y ríos como barreras naturales frente al avance del fuego.

En paralelo, la Comisión quiere mejorar la anticipación mediante mejores sistemas de vigilancia y alerta temprana, apoyados en herramientas como el sistema europeo de información sobre incendios forestales y el programa satelital Copernicus.

Asimismo, prevé desarrollar modelos de riesgo más precisos a escala europea y avanzar en el uso de inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones.

Ampliar la flota estratégica

En el ámbito operativo, Bruselas continuará reforzando la cooperación entre Estados miembros, con el despliegue preventivo de bomberos en zonas de riesgo y el intercambio de expertos.

Además, la Comisión ampliará la flota aérea europea de extinción, con la adquisición de doce nuevos hidroaviones y cinco helicópteros financiados con 900 millones de euros, que en los próximos cuatro o cinco años pasarán a engrosar la reserva estratégica rescEU, que el año pasado contó con 800 bomberos listos para ser desplegados.

Los medios del programa rescEU están alojados en puntos estratégicos de los Estados miembros, que son quienes gestionan los efectivos y vehículos.

La Comisión también trabaja en la creación de un centro europeo de lucha contra incendios en Chipre, que servirá como plataforma para la formación, la preparación y la respuesta ante emergencias en regiones especialmente expuestas.

Por último, el Ejecutivo comunitario subraya la importancia de la fase posterior a los incendios, con medidas de restauración que no solo reconstruyan lo perdido, sino que aumenten la resiliencia de los ecosistemas frente a futuros eventos extremos. EFE

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