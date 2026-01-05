Bruselas pide una transición en Venezuela que incluya a Corina Machado y Edmundo González

Bruselas, 5 ene (EFE).- La Comisión Europea pidió este lunes una transición democrática en Venezuela que incluya a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González, después de que Estados Unidos capturase el sábado a Nicolás Maduro.

«Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado», dijo la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

González y Machado, añadió, «han luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos en Venezuela y lideraron en 2024 a la población de Venezuela a ejercer de forma pacífica su derecho a voto. Millones de venezolanos han votado por un cambio y apoyado a Edmundo González con una mayoría significativa», añadió.

«Merece la pena recordar que Nicolás Maduro carecía de la legitimidad de un líder elegido democráticamente. Y por tanto los acontecimientos facilitan la oportunidad de una transición democrática liderada por la población de Venezuela», dijo por su parte la portavoz comunitaria Paula Pinho.

Preguntada por «posibles indicaciones» de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté interesado en una transición democrática en el país, la misma portavoz señaló que es una pregunta que habría que plantear al propio Trump.

En el mismo contexto, recordó «la necesidad de respetar el derecho internacional y la Carta de la ONU», un mensaje en el que la UE viene insistiendo desde el sábado por la mañana.

En este sentido, la UE publicó ayer una declaración apoyada por 26 Estados miembros (todos menos Hungría) que dice que pedía «moderación a todos los actores» e instaba a respetar el Derecho internacional y a evitar una escalada y asegurar una «salida pacífica» a la situación.

Por otra parte, ante el interés que Trump ha vuelto a mostrar sobre Groenlandia, Hipper dijo que la posición de la UE pasa por «seguir defendiendo» que la soberanía nacional, la integridad territorial, la no violación de las fronteras y la Carta de la ONU son principios «universales».

Especialmente, añadió, si se «cuestiona» la integridad territorial de un miembro de la UE. EFE

