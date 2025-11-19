Bruselas presenta la Agenda del Consumidor 2030 para promover su mejor protección

3 minutos

Bruselas, 19 nov (EFE).- La Comisión Europea presentó este miércoles la Agenda 2030 para el Consumidor, un plan estratégico para asegurar una mejor protección, dar claridad legislativa y promover el crecimiento sostenible en la Unión Europea, entre otros objetivos.

Este plan, que se aplicará durante los próximos cinco años, busca «adaptar» el marco legislativo a la luz de la evolución de las prácticas de mercado, especialmente en línea, y el auge del comercio electrónico, entre otros factores, indicó en rueda de prensa el comisario europeo de Protección del Consumidor, Michael McGrath.

El comisario detalló las cuatro prioridades de la agenda, empezando por la eliminación de los obstáculos transfronterizos en el mercado único a través de un «plan de acción».

Con ese objetivo, prevé evaluar el Reglamento sobre el bloqueo geográfico, para determinar si ha cumplido su objetivo de eliminar el bloqueo injustificado y otras formas de discriminación basadas en la nacionalidad, el lugar de residencia o el establecimiento, indicó la Comisión en un comunicado.

También fomentará la movilidad con medidas para ayudar a los consumidores a comparar tarifas, encontrar las mejores opciones de viaje o reservar sus viajes y procurará mejorar el acceso a los servicios financieros transfronterizos, incluida la posibilidad de abrir cuentas de ahorro e inversión en otro Estado miembro.

En segundo lugar, Bruselas propondrá en 2026 una Ley de Equidad Digital para reforzar la protección de los consumidores en el entorno digital, frente a prácticas que pretenden «manipular a los consumidores» haciéndoles seguir más tiempo en línea o gastando más dinero, explicó McGrath.

En especial prestará atención a la protección de los niños en internet, para reducir la exposición de los menores a prácticas y funciones perjudiciales en los productos digitales.

La Comisión explorará también soluciones digitales para reducir la carga administrativa de las empresas y reforzará la protección de los consumidores contra el fraude en línea.

Como tercera prioridad, el plan busca promover el consumo sostenible, apoyando a los países en la aplicación de la legislación que protege a los consumidores contra el «ecopostureo», promover una mayor oferta de productos sostenibles y facilitar la durabilidad y la reparabilidad de los productos.

La Comisión también apoyará la economía circular trabajando con las partes interesadas para promover la devolución de bienes que ya no se utilizan, los mercados de segunda mano y las empresas emergentes innovadoras de economía circular.

Por último, la Comisión dará prioridad a la revisión del Reglamento de Cooperación en materia de Protección del Consumidor para reforzar su aplicación, proteger a los consumidores de los agentes del mercado que no respetan las normas y a las empresas que sí las cumplen de la competencia desleal. EFE

