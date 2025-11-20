Bruselas presenta un plan para modernizar y digitalizar los sistemas judiciales europeos

2 minutos

Bruselas, 20 nov (EFE).- La Comisión Europea presentó este jueves un plan de medidas para modernizar y acelerar la digitalización de los sistemas judiciales en toda la UE y terminar con los obstáculos técnicos existentes.

El ‘paquete de justicia digital 2030’ incluye dos estrategias: ‘Justicia Digital@2030’ y ‘Formación Judicial 2025-2030’, indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La primera consta de catorce medidas para ayudar a los Estados miembros a liberar el potencial de la IA y las herramientas digitales en los sistemas judiciales, por ejemplo promoviendo el intercambio de mejores prácticas para el uso de esos instrumentos, que se encuentran en el Portal Europeo de e-Justicia.

También prevé impulsar el espacio europeo de datos jurídicos para seguir facilitando el acceso en línea a la legislación y la jurisprudencia, así como a datos judiciales adicionales.

La Comisión anunció que llevará a cabo un estudio para encontrar una solución europea para tratar de resolver cuestiones técnicas que se plantean, como los retos de interoperabilidad en las videoconferencias transfronterizas.

Además, la estrategia europea de Formación Judicial 2025-2030 ayudará a garantizar que todos los profesionales de la justicia estén debidamente equipados para poner en práctica la justicia digital.

Incluirá en particular formación práctica, por ejemplo, sobre sistemas digitales de gestión de casos, herramientas digitales de cooperación transfronteriza y tecnologías de comunicación seguras, además de actividades de sensibilización sobre las repercusiones de las herramientas digitales y de IA en la justicia. EFE

