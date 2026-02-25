Bruselas propone extender la exención de sobrecargo por ‘roaming’ a Balcanes Occidentales

1 minuto

Bruselas, 25 feb (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles abrir negociaciones con los países de los Balcanes Occidentales para integrarlos en el régimen que elimina los sobrecargos por el uso del móvil en itinerancia en otros países de la Unión Europea (‘roaming’).

Los países incorporados en la propuesta de negociación son Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia.

Según la Comisión, esta ampliación implicará que las personas que viajen entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales puedan hacer llamadas, enviar mensajes de texto y utilizar datos móviles sin recargos.

«El acuerdo facilitará y abaratará el contacto entre personas y empresas de ambos países mientras se encuentran en el extranjero por motivos de estudio, trabajo o vacaciones», remarcó la CE en un comunicado.

Con la propuesta adoptada este miércoles, la Comisión solicita la autorización del Consejo (los países de la UE) para iniciar negociaciones con los países de los Balcanes Occidentales.

Una vez aprobada la iniciativa por el Consejo, la Comisión podrá comenzar a negociar los acuerdos bilaterales, y la eliminación del sobrecargo por itinerancia se materializará cuando «todos los socios se hayan alineado plenamente con las normas de ‘roaming’ de la UE», puntualizó.

Según el Ejecutivo comunitario, esta propuesta forma parte del enfoque de la UE para la integración gradual de estos países en el Mercado Único de la UE antes de su plena adhesión al bloque. EFE

iba/rja/llb