Bruselas propone suspender los aranceles a la importación de fertilizantes

1 minuto

Bruselas, 24 feb (EFE).- La Comisión Europea propuso este martes suspender durante un año los aranceles a la importación de fertilizantes nitrogenados y de otros productos importantes para su producción, como el amoníaco y la urea, con el objetivo de reducir sus costes a los agricultores.

Los fertilizantes nitrogenados están muy extendidos en la agricultura europea y son esenciales para cultivos de cereales, hortalizas y forraje y Bruselas considera que la medida permitirá ahorrar aproximadamente 60 millones de euros en aranceles de importación.

En concreto, el Ejecutivo comunitario propone suspender los aranceles sujetos a la cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF), excepto los provenientes de Rusia y Bielorrusia.

Bruselas certifica así la propuesta que ya avanzó el pasado mes de enero, ante la constatación de que actualmente los fertilizantes son aproximadamente un 60 % más caros que en 2020, lo que presiona los márgenes de beneficio en las explotaciones agrícolas europeas.

La decisión se suma a la propuesta que la Comisión ya planteó a principios de año para reducir el impacto del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono en los fertilizantes, convirtiéndolos en la única materia prima que se beneficia de dicha excepción (utilización de un margen del 1 % en lugar del 10 %, con un aumento progresivo hasta el 30 % para todos los demás sectores). EFE

