Bruselas propone un régimen único con registros exprés para que empresas operen en toda UE

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Bruselas, 18 mar (EFE).- La Comisión Europea propuso este miércoles establecer un marco jurídico de sociedades unificado en la Unión Europea, bautizado como EU Inc., que permita a las compañías registrarse una sola vez, en menos de 48 horas y de manera digital, para operar en todo el bloque comunitario con las mismas normas.

El objetivo es que las empresas que voluntariamente opten por este régimen puedan llevar a cabo sus operaciones en los 27 Estados miembro sin necesidad de inscribirse en cada uno de ellos ni cumplir con sus respectivas normas corporativas nacionales, eliminando así uno de los principales frenos que encuentran las firmas para crecer.

«Hoy en día, los emprendedores europeos que desean expandirse se enfrentan a 27 sistemas legales y más de 60 formas jurídicas nacionales para las empresas. Con EU Inc., estamos facilitando radicalmente la creación y el crecimiento de un negocio en toda Europa», dijo la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

La normativa europea no sustituirá a las nacionales, sino que serán los emprendedores quienes decidan si operan bajo el nuevo marco común o con uno estatal, según destacó la Comisión, que calcula que en los próximos diez años podrían crearse unas 300.000 empresas EU Inc.

El nuevo régimen, en todo caso, solo armoniza las normas corporativas -relativas al registro, estructura, gobernanza y digitalización de las empresas-, pero no afecta a la legislación laboral o tributaria, donde se seguirán aplicando las normas nacionales.

Digitalización y simplificación

El nuevo sistema permitiría que las empresas se registren de manera totalmente digital, en un plazo de 48 horas, con un coste máximo de 100 euros y sin necesidad de contar con un mínimo de capital social inicial.

Los trámites se articularían a través de una ventanilla única europea que conecte los registros de empresas de los Estados miembros, de modo que los emprendedores solo tengan que remitir su información una vez.

Y las empresas podrían realizar de manera digital todas las operaciones durante su ciclo de vida, desde la constitución de sus estatutos hasta su liquidación. Esto incluye las operaciones de financiación, para las que se suavizan las obligaciones de contar con intermediarios o acudir en persona.

Liquidaciones más rápidas

Precisamente para las ‘start-ups’ innovadoras, la propuesta plantea facilitar los procedimientos de liquidación permitiendo que se inicien cuando se cumpla un único criterio -que no puedan pagar sus deudas-, utilizando procesos estándar y haciendo optativa la representación de un abogado, así como acelerando la presentación de reclamaciones al considerar admitidas las que presente la empresa a menos que el acreedor objete.

El fin es que los emprendedores puedan cerrar y volver a empezar un negocio mucho más rápido.

Protección laboral

El Ejecutivo comunitario insiste en que el estatuto EU Inc. no afectará a la protección laboral puesto que las empresas deberán aplicar las reglas del país en que se efectúe el trabajo, incluyendo sobre salarios, horarios, protección frente a despidos o participación de los trabajadores en juntas directivas.

Esto debería evitar que las empresas opten por establecerse en Estados con legislaciones más laxas y las apliquen luego a sus trabajadores en países dónde son más estrictas, algo que daría lugar a un «dumping» social contra el que han advertido los sindicatos europeos durante la elaboración de la propuesta.

En cuanto a la legislación tributaria, se seguirá aplicando el criterio actual en el que la empresa paga impuestos donde tiene su sede permanente.

Bruselas propone que el nuevo marco EU Inc. se adopte como un reglamento para que sea aplicable directamente en los Veintisiete y ha instado a los Estados y la Eurocámara a aprobarlo antes de finales de año.

La idea es que sea la primera piedra del llamado Régimen 28, una iniciativa más amplia en la que prevé incluir más medidas de apoyo a las firmas innovadoras, por ejemplo en materia de financiación o impuestos. En una comunicación sobre el mismo, la Comisión ya ha instado a los Estados miembros a establecer sistemas de tribunales para las empresas que operen como EU Inc., entre otras medidas. EFE

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