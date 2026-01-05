Bruselas registra una iniciativa ciudadana que pide más transparencia a partidos políticos

Bruselas, 5 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) admitió este lunes a trámite una iniciativa ciudadana europea (ICE) para reforzar el Reglamento de la UE sobre partidos políticos e incorporar «requisitos más estrictos» en materia de conflictos de intereses, transparencia, toma de decisiones, ética y financiación, que deberán cumplirse para poder recibir fondos europeos.

La Comisión indicó en un comunicado que, tras un análisis jurídico exhaustivo de su admisibilidad, consideró que la iniciativa «cumple las condiciones formales» establecidas en el reglamento sobre las ICE, aunque precisó que no ha analizado el fondo de la propuesta en esta fase y recordó que el registro «no influye en la decisión final de la Comisión ni en ninguna posible medida que pueda adoptar».

En el texto de la propuesta, los organizadores consideran que la «creciente desconfianza de los ciudadanos hacia la política» exige un nuevo paradigma de gobernanza basado en la transparencia, la ética y la responsabilidad moral.

«A pesar de los avances de la UE en la lucha contra la corrupción, todavía falta un marco ético común para evaluar las cualidades morales, humanas y cívicas de quienes toman decisiones públicas. Para obtener una licencia de conducir, es necesario aprobar exámenes teóricos, prácticos y médicos; sin embargo, para dirigir un país no existen evaluaciones éticas ni cognitivas», denuncian.

Los firmantes creen que existe una «lógica paradójica» en los sistemas de elección internos de los partidos, en los que «la popularidad supera a la capacidad» y «la imagen supera a la responsabilidad».

Pese a esta opinión, apuntan que esta solicitud «no impone requisitos en cuanto a la selección de candidatos propiamente dicha», sino que «simplemente aumenta la transparencia y la rendición de cuentas de los procesos internos como condición para recibir financiación europea».

En concreto, proponen obligar a los partidos y fundaciones a publicar los criterios de selección y los procedimientos internos utilizados para seleccionar a sus representantes.

También sostienen que deben establecerse «controles periódicos» sobre conductas antiéticas.

Se necesitan un millón de firmas

Tras el registro de este lunes, la Comisión solo tomará una decisión sobre la iniciativa si se recogen al menos un millón de firmas de ciudadanos de la UE.

Los organizadores disponen de seis meses para iniciar el periodo de recogida de firmas, que durará 12 meses.

Si una ICE recibe al menos un millón de declaraciones de apoyo durante ese tiempo, con un número mínimo alcanzado en al menos siete Estados miembros, la Comisión está obligada a reaccionar y decidir qué medidas tomará, si las hay, en respuesta a la iniciativa, y justificando su decisión.

El contenido de la iniciativa solo expresa las opiniones de los organizadores y no puede considerarse en modo alguno como reflejo de las opiniones de la Comisión, recordó el Ejecutivo comunitario. EFE

