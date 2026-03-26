Bruselas urge a PornHub, Stripchat, XNXX y XVideos a implantar controles para menores

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Bruselas, 26 mar (EFE).- La Comisión Europea urgió este jueves a las plataformas PornHub, Stripchat, XNXX y XVideos a implantar sistemas eficaces de verificación de edad que protejan a los menores, tras concluir de forma preliminar que estas webs incumplen la Ley de Servicios Digitales (DSA) al permitir el acceso de niños a contenidos pornográficos.

«Los menores acceden a contenidos para adultos a edades cada vez más tempranas y estas plataformas deben implantar medidas sólidas, que respeten la privacidad y sean eficaces, para mantener a los menores fuera de sus servicios», declaró en un comunicado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

El Ejecutivo comunitario inició su investigación contra PornHub, Stripchat, XNXX y XVideos en mayo de 2025 y, casi un año después, en sus conclusiones preliminares considera que las cuatro webs no han evaluado adecuadamente los riesgos que sus servicios plantean para los menores ni han adoptado medidas efectivas para mitigarlos, lo que supone una posible infracción de la normativa europea.

Bruselas entiende que las plataformas no utilizaron metodologías suficientemente rigurosas para analizar esos riesgos y dieron un peso excesivo a cuestiones empresariales, como el impacto reputacional, en lugar de centrarse en los efectos sociales para los menores, como exige la Ley de Servicios Digitales de la UE.

La Comisión también apunta a deficiencias claras en las medidas de protección, ya que estas webs permiten el acceso mediante una simple declaración del usuario de que es mayor de 18 años.

Considera que este sistema de «autodeclaración» no es eficaz y señala que otras salvaguardas aplicadas, como el difuminado de páginas, las advertencias sobre contenido o las etiquetas de «solo para adultos», no impiden de forma real que los menores accedan a material perjudicial.

Por ello, el Ejecutivo comunitario subraya que estas plataformas deben implantar mecanismos de verificación de edad que sean efectivos y, al mismo tiempo, respetuosos con la privacidad de los usuarios.

Las empresas investigadas pueden ahora responder y adoptar medidas. De adaptarse a los requerimientos de la Comisión Europea, podrán ser sancionadas con multas de hasta el 6 % de la facturación anual global de cada compañía.

En paralelo, la Comisión ha abierto también un procedimiento formal contra la red social Snapchat para evaluar si cumple con las normas europeas de protección de menores, en una investigación que amplía el foco sobre los riesgos que afrontan los niños en el entorno digital.

En su análisis preliminar, el Ejecutivo comunitario indica que los menores en Snapchat podrían estar expuestos a intentos de captación con fines sexuales, al reclutamiento para actividades delictivas y a contenidos relacionados con la venta de productos ilegales o restringidos por edad, como drogas, cigarrillos electrónicos o alcohol. EFE

jaf/mas/cc