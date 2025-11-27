Bryan de la Cruz toma el toro por los cuernos en la liga dominicana

3 minutos

Santo Domingo, 26 nov (EFE).- En una temporada llena de altibajos, los Toros del Este han logrado escalar y mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones y mucho de ello tiene que ver con la estabilidad ofensiva que le ha brindado el estelar jardinero Bryan de la Cruz, quien ha proporcionado poder y producción a la alineación del conjunto con sede en La Romana.

Colocado en la punta de la alineación, brindado protección a Gilberto Celestino, De la Cruz ha puesto de manifiesto la contundencia de sus batazos para producir anotaciones y aportar al éxito del conjunto que dirige Víctor Estévez, quienes hasta este jueves marchaban segundos en la tabla de posiciones del béisbol dominicano.

Con promedio de bateo de .293, el poderoso jardinero de 28 años ha sido de los más prolíferos bateadores del actual torneo de béisbol invernal dominicano, colocando a su cuenta un total de 23 carreras remolcadas, líder entre todos los jugadores de ofensiva que participan ven acción en la Lidom.

La producción de De la Cruz ha sido tan importante, que con sus 23 producidas, promedia una vuelta empujada por juego, ya que ha salido al terreno en 23 partidos en lo que va de contienda con los Toros.

De la Cruz, quien suma la tercera mayor cantidad de batazos de vuelta completa, con cuatro jonrones, ha sido una pesadilla al llegar al plato en condición de producir, al batear para promedio de .314 en situación de corredores en posición anotadora.

En esas oportunidades, De la Cruz contabiliza 21 carreras empujadas, 10 de ellas luego de dos outs, lo que demuestra la efectividad cuando ha tenido que conseguir un indiscutible para poder llevar hombres hasta la registradora.

De la Cruz, quien cuenta con cuatro dobles y un triple entre sus extrabases, ha registrado 27 batazos por terreno de nadie, lo que lo coloca octavo en imparables del campeonato, lo que sumado a las 10 bases por bolas que ha recibido, lo ha ayudado a coleccionar un porcentaje de embasarse de .362, lo que ha sido fundamental para agregar 14 vueltas anotadas a su actuación.

De la Cruz ha sido fundamental para los Toros y hasta el momento se espera que pueda recorrer todo el camino con el equipo, según explicó el dirigente Estévez.

«Hasta ahora mismo no tenemos ninguna fecha límite de parte de Bryan, está comprometido con el equipo y, si Dios lo permite y le da mucha salud, estará con nosotros hasta el final», explicó el capataz.

La pasada temporada de Grandes Ligas, De la Cruz vio su tiempo de juego disminuir a solo 16 partidos con los Bravos de Atlanta, por lo que su desempeño con los Toros es una vitrina donde puede mostrar el talento que aún posee y recuperar los pasos perdidos en su carrera profesional. EFE

hr/rsl