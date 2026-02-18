Bucarest sufre la peor nevada en casi dos décadas

2 minutos

Bucarest, 18 feb (EFE).- Gran parte de Rumanía se despertó este miércoles en alerta naranja, en algunas regiones incluso roja, por las fuertes nevadas y vientos huracanados en el sureste del país, donde la capital, Bucarest, sufre la peor nevada en casi 20 años.

Por ahora, más de cien localidades en 21 comarcas (de un total de 41) y Bucarest son afectadas por nevadas, indicó la Inspección General de Situaciones de Emergencia (IGSU).

El mal tiempo continuará hasta el jueves, según la Administración Nacional de Meteorología.

Muchos vuelos han sido cancelados en el aeropuerto internacional de Bucarest, Henri Coanda-Otopeni, y los retrasos superaron las cinco horas.

La situación ferroviaria no es mejor, con numerosos trenes que conectan la Moldavia rumana y Transilvania con la capital tienen retrasos de más de cuatro horas y desde la salida de Bucarest también hay trenes con más de tres horas de retraso.

Por causa de la capa de nieve, que llega hasta medio metro, muchos tranvías de Bucarest han dejado de funcionar y han sido reemplazados por autobuses que circulan con dificultad.

La última nevada de este tipo en Bucarest tuvo lugar hace casi 20 años, en la noche del 2 al 3 de enero de 2008, cuando la capa de nieve llegó a 57 centímetros tras una nevada de 12 horas, según el portal Antena3.

Por otra parte, el tráfico está paralizado en cuatro autopistas y varias carreteras.

Además, se suspendieron las maniobras en todos los puertos de la comarca de Constanta, en el mar Negro.

Varios coches y ambulancias han quedado atrapados en la nieve y más de 50.000 habitantes de una comarca del sur, Dambovița, están sin electricidad, tras una avería producida en la red por las caídas de nieve.

Los bomberos intervinieron en más de cien casos en Bucarest y el condado de Ilfov, principalmente para retirar árboles caídos.

Decenas de automóviles fueron dañados por el fuerte viento y la nieve.

En seis comarcas del sur del país, las escuelas pasaron hoy a enseñanza en línea.

Si bien las precipitaciones retrocederán en Rumanía partir de mañana, jueves, es espera una nueva ola frío procedente de Rusia a finales de esta semana. EFE

asp-jk/crf