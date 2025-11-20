Bukele no ha cuestionado al Gobierno mexicano por el asesinato de Carlos Manzo

4 minutos

Bogotá, 20 nov (EFE).- Es falso que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, haya criticado la actuación del Gobierno de México en un video tras el asesinato del alcalde mexicano Carlos Manzo, a pesar de que así lo afirman usuarios en línea que comparten unas imágenes antiguas alteradas con inteligencia artificial en las que no se menciona ni el crimen ni la gestión gubernamental en ese país.

Usuarios en redes sociales como Facebook comparten unas declaraciones de Bukele en las que se observa al político en un video referirse al asesinato del alcalde Carlos Manzo sucedido el pasado 1 de noviembre. En el fragmento se observan imágenes del mexicano bajo el rótulo «Pido justicia para él y todos los inocentes».

«Lo que pasó con Carlos Manzo, alcalde de Michoacán, como siempre digo, si el gobierno no puede con los criminales es porque los criminales están ya dentro del gobierno. México ya tiene que abrir los ojos», se escucha supuestamente decir al mandatario en la secuencia de 14 segundos.

Usuarios en redes sociales aplaudieron la supuesta intervención de Bukele con comentarios como: «Nayib Bukele siendo mayor bukele y teniendo la razón».

Carlos Manzo fue tiroteado en un acto público tras denunciar durante los últimos meses la escalada en la violencia derivada del narcotráfico en el estado de Michoacán (occidente de México), uno de los territorios del país más afectados por el crecimiento de la delincuencia y la inseguridad en el país norteamericano.

Un video antiguo

Una búsqueda inversa de las imágenes encuentra que la grabación se corresponde a una conferencia de Bukele de 2023 sobre la corrupción en su país en la que no menciona a México y menos aún a Carlos Manzo. Además, una herramienta de verificación de voz demostró altos indicios de que el audio fuera alterado con Inteligencia Artificial.

Con una búsqueda a través de la herramienta Google Lens aparecen unas fotografías muy similares a las imágenes del vídeo difundido en redes sociales.

Son concretamente unas instantáneas publicadas en la cuenta de X de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador el 29 de noviembre de 2023 bajo el mensaje «#ElLegadoCorrecto | Presidente de la República,@nayibbukele, reitera llamado a la transparencia del gabinete de Gobierno».

Una búsqueda en Google con las palabras clave «El legado correcto» y «Nayib Bukele» arroja resultados de un video de 19 minutos publicado tanto en el canal de YouTube del propio Bukele como en el de la Secretaría de Prensa de El Salvador.

En la grabación se ve el mismo vestuario y escenario que en el video viral, pero Bukele nunca menciona al Gobierno de México ni a Carlos Manzo. En realidad, el mandatario se comprometió a investigar las cuentas de su equipo de gobierno y además aseguró que «no será el presidente que no robó, pero que se rodeó de ladrones».

Un contenido alterado artificialmente

El fragmento manipulado se encuentra en el minuto 12 de la grabación. En la secuencia alterada, la voz del salvadoreño se escucha robótica y sin acento, y además el movimiento de sus labios no concuerda con las palabras atribuidas en redes sociales.

Según un análisis realizado con la herramienta de verificación de audio ‘Hiya Deepfake Voice Detector’, solo hay un 8 % de probabilidades de que la voz que se escucha en el video viral sea auténtica.

Una búsqueda avanzada en Google tampoco encuentra que el mandatario haya realizado algunas declaraciones similares sobre el crimen por el asesinato de Carlos Manzo ni que haya criticado recientemente al gobierno de México por su gestión o vinculación con los culpables de su muerte.

En conclusión, no es cierto que Bukele haya mencionado recientemente la actuación del Gobierno mexicano tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, se trata de un video antiguo de 2023 sobre corrupción en el que no se menciona en ningún momento a los mandatarios del país norteamericano. EFE

