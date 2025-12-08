Bulgaria acusa a Turquía del abandono del petrolero atacado por Ucrania en el Bósforo

Varna (Bulgaria), 8 dic (EFE).- El Gobierno búlgaro ha pedido este lunes explicaciones al embajador de Turquía por el abandono el pasado viernes frente a la costa de Bulgaria de un petrolero que había sido dañado en un ataque de Ucrania en aguas turcas en el Bósforo.

Los ministros búlgaros de Exteriores, Georg Georgiev, y de Transportes, Grozdan Karadjov, mostraron al embajador turco información sobre el movimiento de un remolcador turco desde aguas territoriales turcas a las búlgaras, señalando así su sospecha de que fue esa embarcación la que remolcó al petrolero y lo abandonó a seis millas de la costa búlgara.

Karadjov afirmó que los datos de satélite muestran claramente que el remolcador turco «navegó, remolcando al petrolero, directamente hacia la costa búlgara».

El Ministerio de Exteriores ha indicado en un comunicado que se ha trasladado al diplomático turco la necesidad de una aclaración «completa y oportuna» de cómo el barco Kairos, cuyo motor quedó dañado en el ataque ucraniano, apareció frente a la ciudad búlgara de Ahtopol, en el extremo sureste del país.

Ucrania reivindicó el pasado fin de semana dos ataques con drones navales ejecutados el 28 de noviembre en el estrecho de Bósforo contra los petroleros Kairos y Virat, ambos con bandera de Gambia y registrados en compañías chinas, que se dirigían sin carga al puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, supuestamente para cargar crudo.

El Gobierno ucraniano asegura que esos barcos pertenecen a la llamada ‘flota fantasma’ con los que Moscú intenta evadir las sanciones a sus exportaciones de crudo.

El buque está en la lista de sanciones de la Unión Europea (UE).

Un helicóptero de la Armada búlgara ha llevado hoy a tierra a siete de los diez tripulantes del barco y ha suministrado agua alimento y un generador a los tres que han quedado en el buque.

El barco pertenece anclado frente a la costa búlgara y las condiciones meteorológicas, con fuertes vientos y olas de hasta seis metros, impiden remolcarlo a un lugar seguro.

Aunque las autoridades búlgaras aseguran que el petrolero no tiene carga, por lo que no hay riesgo para el medioambiente, se están tomando muestras en el agua para detectar si hay alguna contaminación.EFE

