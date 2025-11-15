Bulgaria celebra la exención que permite operar a Lukoil pese a las sanciones de EE.UU.

Varna (Bulgaria), 15 nov (EFE).- El Gobierno de Bulgaria celebró este sábado la exención temporal que EE.UU. y Reino Unido concedieron a las actividades de la petrolera rusa Lukoil en el país, después de que Sofía asumiera el viernes el control de los activos de la empresa.

El Ministerio de Energía de Bulgaria calificó la decisión como un «resultado directo de las intensas acciones, negociaciones y conversaciones diplomáticas», lo que permitirá a varias filiales de Lukoil seguir operando en el país sin problemas hasta el próximo 29 de abril, pese a las sanciones estadounidenses.

Ese ministerio subrayó en un comunicado que la decisión garantiza «estabilidad, previsibilidad y tranquilidad» para ciudadanos y empresas, porque garantiza el suministro de combustibles.

Entre los activos afectados por esta exención está la refinería de Lukoil en la ciudad de Burgas, la mayor de los Balcanes y que cubre la práctica totalidad del consumo de combustibles de Bulgaria.

El primer ministro, Rosen Zhelyazkov, declaró a la radio pública BNR que la prioridad ahora es asegurar el suministro y la distribución de petróleo «sin obstáculos», y expresó su confianza en el nuevo administrador estatal que gestionará los activos de la compañía en el país.

El Gobierno búlgaro anunció el viernes que el actual jefe de la Agencia Tributaria, Rumen Spetsov, ha sido nombrado administrador especial de los activos de Lukoil.

El administrador nombrado por el Ejecutivo tiene poderes para gestionar la empresa, disponer de sus activos e incluso venderlos, sin someterse a control judicial ni administrativo.

Según informó la cadena privada Nova TV, citando al Departamento del Tesoro, la exención a las sanciones que entrarán en vigor el 21 de noviembre afecta a la refinería de Burgas, la red de gasolineras, la producción de combustible para aviación y los depósitos de almacenamiento de Lukoil.

Horas antes, el Reino Unido había anunciado una exención similar para las actividades de Lukoil en Bulgaria hasta el 14 de febrero de 2026.

El Ejecutivo búlgaro asegura que el país dispone de reservas suficientes para hacer frente a posibles interrupciones del suministro, con gasolina para seis meses, diésel para cuatro y queroseno para dos. EFE

