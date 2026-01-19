Bulgaria y Rumanía envían el pésame al rey Felipe por el accidente de tren con 39 muertos

Bucarest, 19 ene (EFE).- Los presidentes de Bulgaria, Rumen Radev, y Rumanía, Nicușor Dan, han mostrado este lunes sus condolencias al rey Felipe VI y al pueblo español por el accidente de tren ocurrido la pasada noche en Adamuz (Córdoba) y en el que han muerto al menos 39 personas.

«Transmito mis más sinceras condolencias a Su Majestad el rey y al pueblo español», escribió Dan en la red social X.

«Me entristeció profundamente el trágico accidente ferroviario que se llevó tantas vidas en España. Deseo a todos los heridos una pronta recuperación. Mis condolencias a las familias de las víctimas y a sus seres queridos en estos momentos difíciles», manifestó el jefe del Estado rumano en ese mensaje.

El Ministerio de Asuntos Exteriores rumano informó de que a través del Consulado General de Rumanía en Sevilla está realizado gestiones con las autoridades locales para saber si hay rumanos entre las víctimas.

«Mi más sentido pésame al rey Felipe VI y a las familias de las víctimas del trágico accidente ferroviario en el sur de España», escribió por su parte el presidente búlgaro, Rumen Radev, en la red X.

«Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo español en estos momentos difíciles», declaró el presidente en esa nota, en la que deseó una pronta recuperación a los heridos.EFE

