Bulos y desinformación amenazan tanto a los destinos turísticos como a los viajeros

3 minutos

Madrid, 23 ene (EFE).- Los bulos y las noticias falsas pueden perjudicar tanto a los viajeros como a la reputación de los destinos, advirtieron este viernes expertos del sector turístico y de la comunicación en la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo​, que acoge la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid.

Una mesa de este evento organizado por Ifema ​y la Agencia EFE se centró en la desinformación y discutió posibles soluciones a los problemas que causa al sector turístico y a los viajeros.

En la ponencia, moderada por la directora de Contenidos Digitales de EFE, Desirée García, se destacó la «consulta de fuentes y medios honestos y fiables» como principal solución a los problemas que traen los bulos en este ámbito.

El director general de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jonathan Gómez, criticó la estrategia de algunos destinos, basada en patrocinios a ‘influencers’ para «competir por la viralidad y los ‘likes'», incluso a costa de desprestigiar a destinos vecinos.

«Nosotros no entramos ahí, no tenemos apenas publicidad digital. Queremos atraer a la persona que más va a cuidar mi ciudad. ¿Para qué viralizar contenidos que van a llegar a personas a las que no quiero que les lleguen», recalcó.

En la mesa, patrocinada por Embratur, el director de Turismo recordó que la ciudad sufrió campañas de desinformación con imágenes de supuestos tiburones, que resultaron ser herbívoros, en las costas de Marbella, un contenido falso que afectó negativamente a la percepción y el turismo de la provincia.

Para evitar que los bulos afecten la experiencia turística, Gómez recalcó que su Ayuntamiento «siempre corrobora la información» con su equipo de comunicación: «Si hay algo que no es real, se filtra antes de que salga».

«Nos preocupa que los creadores de contenidos puedan crear contenidos falsos con el fin de viralizarse y desprestigiar la ciudad; es un reto y ahora solo estamos viendo la punta del iceberg», subrayó.

Por su parte, el redactor de EFE Verifica Jorge Ocaña expuso casos reales del daño que puede causar al turismo la desinformación en redes sociales: desde «destinos inexistentes» o imágenes manipuladas hasta fraudes que generan «falsas expectativas» y pérdidas económicas para los viajeros y las ciudades.

«A raíz de estos contenidos falsos, se genera decepción y mala reputación para el destino por los comentarios negativos de los turistas. Es muy difícil crearse una identidad y muy fácil hundirla», señaló.

El periodista explicó que detrás de esta desinformación siempre hay intereses económicos, por lo que recomendó a los viajeros «verificar antes de viajar» y a las empresas turísticas «invertir en prevención».

Por otro lado, admitió que aunque «es imposible parar la desinformación, sí es posible prevenirla».

En esta línea, la responsable editorial de Lonely Planet en España, Núria Cabrero, defendió el rigor y la honestidad como «valores esenciales frente a los bulos».

«La honestidad no pasa de moda; es fundamental para saber quién vende humo y quién cuenta realidades. Los patrocinios son peligrosos y siempre hay que confiar en recomendadores contrastados», afirmó.

Ante la cuestión de qué se puede hacer para combatir esta desinformación, Cabrero aseveró que su clave es seguir trabajando como lo hacen «desde hace 50 años», ya que dentro de su protocolo «todo se contrasta y se comprueba con información veraz». EFE

rml/eaf/emm/mgr/rf

(foto)(vídeo)