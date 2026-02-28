Buque español Juan Sebastián de Elcano hace una «emblemática» llegada a Puerto Rico

San Juan, 28 feb (EFE).- El buque escuela de la Armada española Juan Sebastián de Elcano atracó este sábado en San Juan de Puerto Rico por vigesimoséptima vez, como parte de su XCVIII Crucero de Instrucción, una llegada al muelle caribeño descrita por su capitán, José María De La Puente Mora-Figueroa, como «emblemática».

«Es tan emblemático para los marinos entrar en San Juan», sostuvo De La Puente Mora-Figueroa a varios medios un rato después de haber adentrado en aguas de Puerto Rico por el norte de la isla, donde yacen varias fortificaciones construidas por los españoles.

Casi a su llegada al puerto de San Juan, los tripulantes del buque escuela, construido en 1925 y cuyo primer viaje fue en 1927, avistaron la tradición de las monjas del Convento de las Siervas de María cargando varias banderas, incluyendo la de España, dándole la bienvenida al barco español.

El buque arrancó su XCVIII Crucero de Instrucción el pasado 10 de enero desde Cádiz, su puerto base, atracó cinco días más tarde en Santa Cruz de Tenerife, para entonces realizar un viaje de 29 días a Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, donde llegaron el 16 de febrero, y cinco días después arribaron a la capital puertorriqueña.

El cruce del océano Atlántico, desde Santa Cruz de Tenerife a Trinidad y Tobago, fue a vela, contó De La Puente Mora-Figueroa.

Según dijo, la visita del barco a la isla tiene dos objetivos: contribuir a la acción diplomática de España y para la preparación y formación de los 73 guardamarinas, que son los futuros oficiales de la Armada.

Además de los guardamarinas, en el barco conviven dos civiles que trabajan para el Ministerio de Defensa de España, un maestro carpintero, un peluquero, un sacerdote y un profesor de la Universidad de Vigo que ofrece cursos de Ingeniería Mecánica.

La nave se mantendrá en San Juan por cinco días y seguirá su gira en Santo Domingo (República Dominicana), seguido de Veracruz (México), Puerto Limón (Costa Rica), Curazao y continuar hacia cuatro puertos en Estados Unidos, incluyendo el 4 de julio en Nueva York, donde festejarán los 250 años de la Independencia de EE.UU.

Para De La Puente Mora-Figueroa es su primera vez en Puerto Rico, un lugar que «estaba deseando llegar» por mucho tiempo y por las anécdotas y recomendaciones que le decían sus compañeros de barco desde que llegó a capitanear el 25 de julio de 2025.

«Tengo muchísimo interés sobre lo que me cuentan los tripulantes y comprobar ese legado histórico de España con las catedrales, su construcción y fortificaciones que son muy parecidas a las que tenemos en España», resaltó.

El capitán también tiene en agenda visitar el bosque tropical El Yunque y las playas, «que son tan famosas».

«Dentro de los puertos que un marino desea es la oportunidad de venir a San Juan. Estábamos muy emocionados. A la salida de la isla, rendiremos honores a San Juan con cañonazos», agregó De La Puente Mora-Figueroa, quien comandará el buque hasta julio de 2027.

Ya que el 5 de marzo de 2027 el buque cumplirá 100 años de su primer viaje, este celebrará su centenario en la navegación ‘Velas Nativas’ y después le dará la vuelta al mundo, cuya travesía durará diez meses con el mismo tramo que realizó el español Juan Sebastián de Elcano, el primer marino que circunnavegó la Tierra.

Considerado uno de los buques escuela más emblemáticos del mundo, el velero representa una tradición formativa que combina disciplina naval, diplomacia y proyección cultural en cada uno de sus puertos de escala. EFE

