Burgum culmina visita a Venezuela con acuerdos y promesa de licencias de EEUU para mineras

Caracas, 5 mar (EFE).- El secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, finalizó este jueves una visita de dos «fantásticos» días de trabajo a Venezuela con la promesa de licencias para que empresas mineras puedan operar en el país suramericano y con una muy buena impresión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a quien acompañó en la firma de acuerdos con la británica Shell.

Burgum, acompañado de otros funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, del Tesoro y de representantes de unas dos docenas de empresas del sector minero, culminó su visita sintiéndose «optimista» sobre una Venezuela donde fluyan las inversiones, para lo que Washington emitirá pronto licencias generales y Caracas reformará su Ley de Minas, dijo.

El secretario expresó que la Administración de Donald Trump quiere «abrir las puertas para todos aquellos» que quieran operar en el país suramericano, al que auguró un «futuro positivo», con «más paz, más estabilidad y más prosperidad» para su pueblo.

Minutos antes de abordar el avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, avanzó que ambos países continuarán con el proceso de normalización de sus relaciones, rotas en 2019, y poco después de su salida del país, EE.UU. anunció que ambas naciones acordaron formalmente restablecer lazos diplomáticos.

La agenda bilateral

Rodríguez, con exactamente dos meses en el cargo, señaló este jueves que revisaron una agenda en minería, intercambiaron información sobre flujos de inversión y nuevas tecnologías y resaltaron el impulso de oportunidades estratégicas.

Durante la jornada, Burgum acompañó la firma de acuerdos entre Venezuela y Shell en materia de petróleo y gas, y también auguró que habrá más tratos y acuerdos.

El funcionario reiteró los elogios a Rodríguez hechos por Trump, quien justamente hoy dijo que Venezuela ha sido «estabilizada».

Se trata del segundo secretario del gabinete de Trump que visita Venezuela desde enero, cuando EE.UU. capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, durante un ataque en territorio venezolano.

En febrero, el secretario de Energía, Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo.

La embajada de Estados Unidos recordó en un mensaje en X que el objetivo de la visita de Burgum es «promover la amplia recuperación económica de Venezuela», como parte del plan diseñado por Trump para el país suramericano.

«Al establecer un sector minero legítimo y asegurar las cadenas de suministro críticas, podemos desplazar a actores ilegales, crear empleos y avanzar en el plan de tres fases de Trump que beneficia a ambas naciones», agregó.

Apoyo legislativo

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, el chavista Jorge Rodríguez, dijo este jueves que ya se encuentra en proceso de revisión la Ley de Minas para reformarla de manera urgente y abrir el sector a la inversión extranjera.

El lunes, el diputado, también hermano de la mandataria encargada, explicó que la reforma tiene como objetivo permitir que empresas «extranjeras grandes puedan entrar para la explotación» de oro, diamante y «de las llamadas tierras raras», y que se trata de un trabajo legislativo para acompañar el «proceso de reformulación económica» del Gobierno de Delcy Rodríguez.

Asimismo, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó este jueves la segunda discusión necesaria para aprobar un proyecto de ley que tiene como objetivo acelerar trámites y procedimientos administrativos, propuesto en enero por la presidenta encargada.

Precisamente el miércoles Burgum declaró que tanto la funcionaria venezolana como Trump quieren «eliminar los trámites burocráticos para que fluya esta inversión de capital».

Para Burgum, las «oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia» entre ambos países «no tienen límites». EFE

