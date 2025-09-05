Buscan en Uruguay a dos niños retirados a la fuerza de su hogar por su padre

2 minutos

Montevideo, 5 sep (EFE).- Uruguay continúa con la búsqueda de dos niños que este miércoles fueron retirados a la fuerza de su hogar por su padre, requerido por la Justicia por «un episodio de violencia doméstica e incumplimiento de medidas cautelares».

Este viernes, el Ministerio del Interior informó que dispuso que el Comando de la Dirección de la Policía Nacional se constituya al frente del equipo operativo en el departamento (provincia) de Río Negro, donde ocurrió el suceso.

Las Jefaturas de Policía de tres departamentos, la Dirección Nacional de Aviación Policial, la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, la Dirección General de Hechos Complejos y la Dirección Nacional de Policía Caminera se encuentran trabajando en el caso, que incluye a todas las unidades especializadas de la Policía Nacional.

El plantel de perros de la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Bomberos y la Prefectura Nacional también trabajan en la búsqueda, mientras que el Ministerio del Interior lleva a cabo coordinaciones con el Ministerio de Defensa Nacional, que puso a disposición el Ejercito para colaborar con la tarea.

Asimismo, se dispusieron cierres departamentales y se tomaron otras medidas que fueron supervisadas por la fiscal que se encuentra trabajando en un caso que acapara las portadas de todos los medios locales.

La madre de los niños, de seis y dos años, publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que se encuentra «desesperada» por la situación y pidió la ayuda de la gente para encontrar a sus hijos. EFE

