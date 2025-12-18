Cámara baja de Brasil declara la pérdida de mandato del hijo de Bolsonaro por ausentismo

São Paulo, 18 dic (EFE).- La presidencia de la Cámara de Diputados de Brasil declaró este jueves la pérdida de mandato del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y que se encuentra desde inicios de este año en Estados Unidos, por superar el límite de faltas no justificadas permitido por la ley.

También decretó la pérdida de la banca del diputado Alexandre Ramagem, condenado en septiembre a 16 años de cárcel por su participación en la trama golpista y que se encuentra prófugo en Estados Unidos.EFE

