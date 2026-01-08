Cámara Baja de EE.UU. aprueba extensión de subsidios de salud pese a oposición republicana

1 minuto

Washington, 8 ene (EFE).- La Cámara Baja de EE.UU. aprobó este jueves un proyecto de ley para extender por tres años los subsidios mejorados de la Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare), con una votación de 230 a 196.

Durante la votación, un total de 17 legisladores republicanos se unieron a los demócratas desafiando a los líderes de su partido y ahora la iniciativa llegará al Senado donde debe ser confirmada. EFE

dte/ gad

(foto)