Cámara Colombo Americana cree que Colombia puede participar en reconstrucción de Venezuela

Bogotá, 26 ene (EFE).- Colombia puede participar en una eventual reconstrucción de Venezuela si se concretan los planes en ese sentido del presidente estadounidense, Donald Trump, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, opinó este lunes la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), María Claudia Lacouture.

«Colombia sí debería ser partícipe de ese proceso de una forma importante. Sin embargo, también hay que ponerlo sobre la mesa», dijo Lacouture en una rueda de prensa en Bogotá en la que hizo un análisis de las perspectivas de la relación con Estados Unidos de cara a la reunión que Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tendrán el 3 de febrero en la Casa Blanca.

El mismo día de la operación que depuso a Maduro, Trump anunció que las compañías petroleras estadounidenses van a invertir «miles de millones de dólares» para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, que se encuentra «en muy mal estado», una iniciativa que, según expertos, debe extenderse a otras áreas de la economía.

En ese sentido, Lacouture señaló hoy que «en la historia de la relación con Venezuela, Colombia siempre ha sido partícipe y es el camino más expedito para poder generar esa reconstrucción» dada la cercanía geográfica y las facilidades de comunicación por carretera.

«Somos países hermanos, tenemos una historia de comercio, tenemos una historia de complementación, tenemos historia de cultura y de relacionamiento», dijo Lacouture y añadió que «hay que esperar a que se tengan los puntos claros de cómo van a ser esas acciones de reconstrucción para poder establecer propuestas».

El intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, que hace veinte años llegó a ser de 7.000 millones de dólares anuales y luego se fue al piso por la crisis de ese país y el posterior cierre de la frontera, se reactivó a partir de 2022 con la llegada de Petro al poder y en el primer semestre de 2025 alcanzó los 560,7 millones de dólares, un aumento del 14,1 % frente al mismo período de 2024.

Al hablar de la «recomposición gradual» de la relación de Colombia con EE.UU. tras un año de crisis, la presidenta de Amcham identificó cinco prioridades, una de las cuales es Venezuela y su frontera con Colombia, junto con la seguridad -lucha contra las drogas y el crimen transnacional-; migración; China e infraestructura crítica y comercio e inversión.

Colombia y Venezuela tienen una frontera de 2.219 kilómetros que, explicó la Amcham, «puede irradiar efectos simultáneos sobre seguridad, migración y logística».

Según diversos analistas, el tema de Venezuela, y en particular la seguridad fronteriza, muy seguramente estarán entre los asuntos que tratarán Trump y Petro la próxima semana en Washington. EFE

