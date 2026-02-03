Cámara de Representantes de EEUU vota el martes para poner fin al cierre del gobierno

El Congreso de Estados Unidos se dispone a votar el martes para poner fin a la parálisis gubernamental, tras el bloqueo provocado por la negativa de los demócratas a financiar los servicios de migraciones en el país.

El cierre del gobierno se produjo tras el colapso de las negociaciones sobre el presupuesto, en medio de la indignación demócrata por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales de inmigración en Mineápolis, lo que descarriló las conversaciones sobre nuevos fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Esas muertes desataron la furia de los demócratas, que consiguieron retrasar la semana pasada la votación de varias leyes presupuestarias.

El Senado acabó aprobando el viernes cinco proyectos de finanzas públicas que permitirían funcionar a la mayoría del gobierno hasta septiembre.

En el caso del DHS, el proyecto de presupuesto concede un plazo de dos semanas, lo que obligaría a demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes, que tiene que dar la luz verde definitiva, a negociar bajo presión.

El lunes por la noche, el Comité de Supervisión de la cámara baja votó a favor de avanzar con el paquete del Senado para una votación del pleno, que se espera ocurra este martes.

Trump ha estado presionando a los republicanos para que adopten rápidamente un proyecto de ley de gasto que ponga fin al cierre, incluso cuando algunos han expresado su molestia por el acuerdo que abre la puerta a reformas modestas sobre los agentes de inmigración.

«Espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y lo envíen a mi despacho SIN DEMORA. En este momento NO PUEDE HABER CAMBIOS», dijo el republicano Trump en su red Truth Social.

Este el segundo cierre gubernamental en menos de seis meses en Estados Unidos, un país muy polarizado políticamente, aunque en esta ocasión los efectos en Washington, y en el resto del país, son mucho menos visibles.

– Reformas –

Los demócratas exigen cambios en el DHS tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, y de Renee Good, también de 37 años, ambos abatidos por disparos de agentes federales de la policía migratoria en Mineápolis.

Los demócratas rehúsan desde entonces votar cualquier presupuesto para el DHS si no se aplican importantes reformas sobre la manera en que operan sus agentes.

El lunes, la secretaria del DHS, Kristi Noem, dijo que los agentes federales en la ciudad portarían cámaras corporales «con efecto inmediato», en una medida que luego «se ampliará a nivel nacional».

Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, afirmó el domingo en ABC News que el gobierno de Trump no podía «contentarse con palabras» y debía aplicar estas medidas inmediatamente.

El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, quiso quitar hierro a la situación y aseguró el fin de semana que la votación del martes sería una «formalidad».

Pero Johnson cuenta con la oposición del ala conservadora de su partido.

Este lunes se incorpora al Congreso un nuevo legislador demócrata, tras una elección parcial en Texas, lo que significa que los republicanos no pueden permitirse perder más de un voto en su campo.

– «Necesitamos buena fe» –

Ante las amenazas de algunos legisladores de su campo, Johnson podría necesitar votos provenientes de la oposición.

«Necesitamos buena fe de ambas partes», exhortó el domingo.

Si bien el «shutdown» ya va por su tercer día, Estados Unidos probablemente no vivirá una repetición del bloqueo de octubre y noviembre pasados, cuando republicanos y demócratas batallaron durante 43 días por la cuestión de subsidios a los seguros de salud.

Cientos de miles de funcionarios fueron entonces puestos en paro técnico, mientras que otros, cuyas funciones se consideraron esenciales, siguieron trabajando.

Pero todos tuvieron que esperar al final de la parálisis presupuestaria para recibir su salario.

El último «shutdown» terminó cuando algunos senadores demócratas decidieron votar a favor de un texto presupuestario elaborado por los republicanos, a cambio de promesas de concesiones sobre esos subsidios.

