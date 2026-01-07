Cárcel para dos hombres por rociar aceite y prender fuego a dos mujeres trans en Medellín

Bogotá, 7 ene (EFE).- Un juez colombiano envió a prisión preventiva a dos hombres señalados de rociar con aceite caliente y prender fuego a dos mujeres trans que permanecían detenidas en una estación de Policía de una zona rural de Medellín, informó este miércoles la Fiscalía.

De acuerdo con el ente investigador, el ataque ocurrió el pasado 2 de enero, cuando las víctimas se encontraban durmiendo en una celda. Según la información recopilada por la policía judicial, «una de ellas se despertó al sentir que sus pies se quemaban y observó fuego en la colchoneta» donde descansaba.

A pesar de que las mujeres solicitaron auxilio para que se les permitiera salir del lugar, los procesados presuntamente las amenazaron de muerte por integrar la comunidad LGBTIQ+, les arrojaron aceite caliente y posteriormente les prendieron fuego, causándoles quemaduras en varias partes del cuerpo.

Por estos hechos, un fiscal de Medellín impuso cárcel preventiva e imputó a los dos hombres el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no fue aceptado por los procesados.

El ataque recuerda otros episodios recientes de violencia contra personas trans en Colombia, como la agresión ocurrida en abril pasado contra Sara Millerey, una mujer trans de 32 años que murió luego de que le fracturaran brazos y piernas y la arrojaran a una quebrada a plena luz del día, o el asesinato de Nawar Jiménez, lideresa trans cuyo cuerpo fue hallado en una zanja.

Según cifras de organizaciones sociales, en los primeros cinco meses de 2025 se registraron 43 asesinatos de personas LGBTIQ+, mientras que en 2024 se reportaron 689 agresiones sexuales contra integrantes de este colectivo, casi dos casos por día. EFE

