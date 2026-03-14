¿Cómo los iraníes consiguen comunicarse pese al bloqueo de internet?

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Los iraníes se enfrentan a un corte de internet impuesto por las autoridades desde hace más de 14 días, según el observatorio Netblocks, que monitorea la libertad de comunicación en línea. Pero la población cuenta con varias opciones para lograr sortear el bloqueo.

– Radio de onda corta –

Con sede en Ámsterdam, la emisora Radio Zamaneh empezó a transmitir en onda corta un programa informativo en persa durante las manifestaciones de enero en Irán.

«Es muy difícil para las autoridades interferir las ondas cortas porque se trata de una difusión a larga distancia», explica a AFP su directora, Rieneke van Santen.

«La gente puede escucharlo con una pequeña radio sencilla y barata. (…) Es la típica solución de emergencia», añade.

El emisor está «más cerca de los Países Bajos que de Irán», asegura, sin revelar su ubicación exacta, aunque, según ella, las autoridades iraníes podrían encontrarlo si quisieran.

– Llamadas telefónicas –

Algunos iraníes todavía consiguen hacer llamadas desde una línea fija al exterior del país, «algo bastante sorprendente», según Mahsa Alimardani, de la organización de defensa de derechos humanos Witness.

Pero por miedo a que los censores escuchen, la gente evita hablar directamente de temas políticos como la muerte del ayatolá Alí Jamenei, afirma.

Las tarjetas telefónicas de prepago son caras y suelen ofrecer menos tiempo de llamada del previsto.

«Compras una tarjeta para 60 minutos y en ocho minutos se acaba», comenta Rieneke van Santen. Se utilizan sobre todo en «llamadas a miembros de la familia, después de un bombardeo, para decir que uno sigue con vida».

– VPN –

Las redes privadas virtuales (VPN), herramientas que permiten acceder a una conexión de internet cifrada, sirven para sortear las restricciones de acceso locales. Pero necesitan internet para poder utilizarse.

Internet funciona «en torno al 1% de sus niveles habituales» en Irán, según el observatorio Netblocks.

Varias personas que utilizaron un VPN recibieron advertencias en su teléfono que supuestamente procedían de las autoridades.

Antes de la guerra, millones de iraníes usaban la red de la empresa canadiense Psiphon, que permite «evitar mejor la detección» que una VPN clásica, según el especialista en datos Keith McManamen.

Psiphon llegó a tener hasta seis millones de usuarios diarios en Irán antes del bloqueo de internet. La empresa cuenta ahora con menos de 100.000.

Pero «la situación es muy dinámica» y cambia a cada hora, según el experto.

La empresa estadounidense Lantern también ofrece dispositivos similares y es muy popular en Irán.

– TV por satélite –

Creada por la oenegé estadounidense NetFreedom Pioneers, Toosheh es una tecnología que utiliza los equipos de televisión por satélite para transmitir datos cifrados a la población iraní.

En la práctica, los usuarios graban en una memoria pendrive los datos cifrados emitidos por su televisor, que luego pueden descifrar gracias a una aplicación en su teléfono u ordenador.

Irán contaba con tres millones de usuarios activos de Toosheh en 2025, «con miles, e incluso cientos de miles, de usuarios (…) desde el bloqueo de internet en enero», precisa Emilia James, directora de programas de NetFreedom Pioneers.

Si bien los programas habituales de la oenegé se centran en la educación, sobre todo cursos de inglés, y la actualidad, también incluyen temas relacionados «con la seguridad personal y digital», añade.

Como los usuarios se conectan a un programa de difusión, no pueden ser detectados, según James.

– Starlink –

El servicio de acceso a internet por satélite del multimillonario estadounidense Elon Musk, Starlink, fue utilizado durante las manifestaciones para transmitir información al extranjero, en un momento en el que el gobierno intentaba bloquear las comunicaciones.

Pero los terminales de Starlink son caros –unos 2.000 dólares en el mercado negro en Irán– y difíciles de conseguir en regiones pobres como Baluchistán y Kurdistán, donde la represión fue especialmente dura, según Mahsa Alimardani, de Witness.

Amnistía Internacional recibió avisos de «redadas en domicilios (…), detenciones de personas que contaban con equipos de Starlink», señala Raha Bahreini, investigadora especializada en Irán en esta oenegé.

Si las autoridades descubren a personas que se están comunicando con el extranjero, se pueden enfrentar a condenas que van desde la cárcel hasta la pena de muerte, advierte.

Starlink, contactada por AFP, no hizo ningún comentario.

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