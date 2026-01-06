Caballo de Diego Godín y ‘Chory’ Castro gana una carrera previa al Gran Premio Ramírez

Montevideo, 6 ene (EFE).- Un caballo perteneciente a los exfutbolistas Diego Godín y Gonzalo ‘Chory’ Castro ganó este martes en Montevideo el premio Jockey Club de San Pablo, uno de los que veinte que se corre en una jornada en la que se disputará el tradicional Gran Premio José Pedro Ramírez.

Disputada en la arena del Hipódromo Nacional de Maroñas, la decimocuarta carrera del día fue para Maravilloso, un zaino de cinco años del stud La Bendición.

Con la monta de Joao Moreira, el caballo de los exfutbolistas con pasado en La Liga española recorrió los 1.000 metros en 57 segundos y 70 centésimas, mientras que su más inmediato perseguidor lo hizo en 57 segundos y 83 centésimas.

De esta forma se llevó el premio Jockey Club de San Pablo, habilitado para todo caballo de cuatro o más años de edad, ganador de dos carreras y más en el Hipódromo Nacional de Maroñas o su equivalente, que también mantenía otros requisitos.

Diego Godín y ‘Chory’ Castro estuvieron presentes en la premiación.

Tras siete años sin victorias, los brasileños buscarán reconquistar este martes el Gran Premio José Pedro Ramírez, la prueba de turf más importante de Uruguay.

La pista del Hipódromo Nacional de Maroñas de Montevideo recibirá desde las 20.40 horaS (23.40 GMT) la competición, que es programada cada 6 de enero y que en este año cumplirá su edición número 128.

El Gran Premio Ramírez transcurrirá en la arena del principal hipódromo del país sudamericano con un trazado de 2.400 metros.

Para la edición de este año, 6 caballos brasileños surgen como principal obstáculo para la buena racha que pretenden extender los argentinos Obstacle, Huracán, Mucho Loco, Native Extreme, Universal Horse y Cuento Marista.

También correrán los uruguayos Zelenski, Turbo Ship, Quixote y Pluto, único que repetirá tras haber corrido el Ramírez en 2025, ocasión en la que acabó quinto. EFE

