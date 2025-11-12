Cabello llama a instalar cámaras en Venezuela para la prevención de delitos y emergencias

Caracas, 12 nov (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó este miércoles a que se instalen cámaras en la «mayor cantidad del territorio» nacional, con el fin de prevenir delitos y emergencias.

Durante un acto desde el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello pidió a los alcaldes de Venezuela «hablar con comerciantes» y con «quien tenga alguna empresa» para pedirles que sus cámaras internas «apunten hacia la calle, hacia sus alrededores».

«Debemos hacer un esfuerzo por cubrir la mayor cantidad del territorio con cámaras (…). Las cámaras son fundamentales y debemos asegurar, compañero gobernador, compañero alcalde, que todas estén conectadas al 911», solicitó el titular de Interior, que encabezó un acto para poner en marcha en Miranda unos cuadrantes de paz, como se conocen a las zonas establecidas por las autoridades para combatir los delitos.

El funcionario hizo este llamado en un contexto en el que el presidente Nicolás Maduro denuncia como «amenaza» el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe, por lo que ha llamado a la población a prepararse en caso de haya alguna agresión y también pidió crear una aplicación para que el pueblo pueda reportar «todo lo que ve, todo lo que oye» las 24 horas del día.

Además, Cabello indicó que en Venezuela hay una «lucha frontal» contra la delincuencia y aseguró que en el país se registran unos 15 homicidios durante «una semana mala en seguridad», es decir, explicó, cuando «hay muchos asesinatos».

«Hay estados que pasan no una semana, ni dos semanas, hasta un mes sin que ocurra un hecho delictivo grave. Nosotros tenemos que ir a cero delitos», señaló.EFE

