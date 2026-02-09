Cae una red que transportaba cocaína oculta en piezas de mármol desde Brasil a España

2 minutos

Madrid, 9 feb (EFE).- Una red que introducía en España grandes cantidades de cocaína ocultas en piezas de mármol, que viajaban en contenedores aéreos procedentes de Brasil, ha sido desarticulada en una operación de ambos países que permitió incautar cerca de 1.500 kilos de esta droga.

Tres personas fueron detenidas, de las cuales dos ingresaron en prisión provisional, en el marco de la operación, según informó este lunes la Policía española, que trabajó junto a agentes de Vigilancia Aduanera y de la Policía Federal de Brasil.

Las piezas con droga eran encimeras o lavabos y, para camuflar el olor del estupefaciente en los contenedores aéreos, utilizaban perfumes y ambientadores, con el fin de evitar actuaciones policiales.

La investigación comenzó el pasado mes de noviembre cuando los agentes recibieron un aviso sobre la existencia de este entramado. Tras las primeras pesquisas, descubrieron que los investigados disponían de distintas empresas de apariencia legal, tanto en origen como en España, para realizar importaciones sin levantar sospechas.

Como parte de sus medidas de seguridad realizaron un envío de prueba de cinco contenedores sin droga, sino con ladrillos, para comprobar si dichos envíos eran objeto de un seguimiento policial.

Una vez asegurada la ruta, los transportes se realizaban por vía aérea y, tras su llegada al aeropuerto de Madrid, eran trasladados por carretera hasta distintas naves industriales situadas en diferentes puntos de la geografía española.

Fruto de la cooperación policial internacional con las autoridades brasileñas, se logró la incautación de 1.200 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Belo Horizonte de Brasil, donde la sustancia se encontraba oculta en mesas de mármol con destino a España.

250 kilos de droga en encimeras y lavabos de mármol

Paralelamente, usando otra empresa de apariencia legal, intentaron recuperar un envío de lavabos de mármol que se encontraba en la terminal de carga del aeropuerto madrileño, pendiente de despacho aduanero.

Dicho envío fue transportado por carretera hasta una nave industrial de la provincia de Barcelona, donde detuvieron a dos varones y requisaron 250 kilos de cocaína, repartidos en 221 paquetes ocultos en encimeras y lavabos de mármol.

Además los agentes se incautaron de una furgoneta, un camión, cuatro teléfonos celulares y 4.885 euros.

Posteriormente, fue detenido otro integrante del grupo. EFE

lca/lml/ma/llb