Cae una violenta red criminal escocesa con 13 arrestos entre España y el Reino Unido

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Málaga (España), 27 mar (EFE).- Una de las redes de delincuencia organizada más violentas de Escocia ha sido desarticulada en una operación internacional llevada a cabo en España, el Reino Unido y Países Bajos, con la coordinación de Europol y Eurojust y en la que han sido detenidas 13 personas este viernes.

Según ha informado Europol, se trata de una red sospechosa de introducir cientos de kilogramos de cocaína en Escocia y blanquear millones de libras procedentes de actividades delictivas.

La banda es conocida por usar la violencia para dominar el territorio y proteger sus actividades delictivas, y los investigadores creen que mantenía el control sobre partes del Reino Unido mediante la intimidación, represalias y la violencia organizada vinculada al narcotráfico.

Operaban desde España y los Emiratos Árabes Unidos, dirigiendo las operaciones y gestionando los beneficios a distancia, y crearon una red internacional de blanqueo de capitales diseñada para ocultar las ganancias procedentes de delitos graves.

Se considera que esos beneficios provienen del narcotráfico y de delitos violentos cometidos en el Reino Unido, y la operación de las fuerzas de seguridad se ha centrado en interrumpir el flujo de ganancias ilícitas.

En España se realizaron registros en domicilios de la provincia de Málaga (sur) y Barcelona (noreste) ​​y se detuvo a cinco sospechosos, aunque la búsqueda continúa.

En el Reino Unido, ocho sospechosos fueron arrestados en Lanarkshire, Glasgow y West Lothian, según Europol.

En Turquía, las autoridades confiscaron dos parcelas de terreno, una villa y acciones de una empresa; se calcula que los bienes inmuebles tienen un valor aproximado de 600.000 euros y se tomó declaración a cuatro ciudadanos turcos como testigos.

La investigación sigue en curso y las autoridades también indagan sobre una serie de incidentes violentos, incluidos tiroteos en Escocia.

Europol desplegó efectivos en España y Escocia para apoyar las actividades de control sobre el terreno y garantizar la coordinación en tiempo real entre investigadores y facilitó el despliegue de investigadores escoceses en España y de los españoles en Escocia.

El análisis realizado por Europol de las comunicaciones cifradas obtenidas recientemente proporcionó más información sobre la estructura de la organización y confirmó que el grupo delictivo organizado ha mantenido una estructura de mando estable a lo largo del tiempo.

La cooperación judicial entre las autoridades nacionales comenzó en mayo de 2024 en Eurojust, con el apoyo de Europol.

En la investigación participaron la Policía de Países Bajos, la Guardia Civil de España, la Policía Nacional Turca, la Policía de Dubai, la Policía de Escocia y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido. EFE

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