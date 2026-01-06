Caen las cifras de nacimientos y suben las de matrimonios en Panamá en el 2025

Ciudad de Panamá, 6 ene (EFE).- La cifra de nacimientos cayó un 2% en Panamá en el 2025, en comparación con el año anterior, mientras que la de los matrimonios aumentó un 13 %, de acuerdo con los datos del Registro Civil publicados este martes.

El año pasado se inscribieron 64.252 nacimientos – 32.877 niños y 31.375 niñas, un 2 % menos que en el 2024, y se registraron 23.946 defunciones – 13.536 hombres y 10.410 mujeres – lo que se tradujo en un aumento de 2 % con respecto al año anterior.

La provincia de Panamá, donde está la capital y la más poblada del país, registró la mayor cantidad de nacimientos (23.835) y de defunciones (11.186), seguida de Chiriquí, con 10.663 y 3.286, respectivamente.

En el mismo período, el número de inscripciones de matrimonios en todo el país alcanzó 11.595, lo que supone un aumento de 13 %, mientras que los divorcios sumaron 4.370, un 2 % menos.

«Tomando los datos oficiales del 2025, la población panameña mostró un fenómeno socio-demográfico en el que se resalta que la cifra de nacimientos marca una disminución de un 2 % de inscripciones con respecto al año anterior; en los matrimonios hubo un aumento de 13 %, las defunciones se incrementaron en un 2 % y los divorcios disminuyeron un 2 % «, indicó un comunicado del Tribunal Electotal.

Según el censo nacional más reciente, de 2023, Panamá tiene una población de 4.064.780 personas. La provincia de Panamá es la más poblada, con 1.439.575 millones de habitantes, seguida de la contigua Panamá Oeste (653.665) y la occidental de Chiriquí (471.071).

El 31,7 % de los habitantes de Panamá se considera a sí mismo como afrodescendiente, el 17,2 % como indígena, y alrededor del 6 % es inmigrante, de acuerdo con la data oficial. EFE

