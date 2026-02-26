CAI y Alianza ponen en juego la cima en la séptima jornada del Clausura panameño

Ciudad de Panamá, 26 feb (EFE).- El Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) y el Alianza F.C., líderes del Oeste y el Este, respectivamente, defenderán su posición de privilegio en la séptima jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La fecha arrancará este viernes con el enfrentamiento entre el Tauro F.C. y el Unión Coclé, que dará inicio a la segunda ronda de duelos interconferencias del campeonato.

Los taurinos, con 9 puntos, y los coclesanos, que acumulan 10 unidades, ocupan la segunda posición en sus respectivos grupos y afrontan el compromiso con la mira puesta en la cima: un triunfo, sumado a un eventual traspié de los punteros, les permitiría asumir el liderato.

El sábado, el CD Plaza Amador, bicampeón nacional, visitará al Veraguas United con la intención de encadenar su tercera victoria consecutiva.

El conjunto placino, tras un inicio irregular, ha recuperado terreno y es cuarto en el Este con 7 puntos, los mismos del elenco veragüense, tercero del Oeste.

Ese mismo día, el Umecit, último del Este con 7 enteros, se medirá al Club Deportivo Universitario, cuarto del Oeste también con 7 unidades, en un duelo directo por escalar posiciones.

La jornada dominical tendrá como principal atractivo la salida del CAI, líder invicto del Oeste con 13 puntos, que expondrá su paso perfecto frente al Sporting San Miguelito, tercero del Este con 8 unidades y un partido pendiente.

También el domingo, el Árabe Unido de Colón, penúltimo del Este con 7 puntos, recibirá al Herrera F.C., colista del Oeste con apenas 2 enteros.

La séptima fecha se cerrará el lunes con el choque entre el Alianza, líder del Este con 9 unidades, y el San Francisco F.C., penúltimo del Oeste con 6 puntos. EFE

