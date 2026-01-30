CaixaBank registró un beneficio neto de casi 6.000 millones de euros en 2025

El banco español CaixaBank, tercero del país, anunció el viernes que obtuvo en 2025 un beneficio neto de casi 6.000 millones de euros (7.155 millones de dólares), superando sus expectativas.

«El Grupo CaixaBank ha registrado un beneficio neto de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8% más que en el ejercicio anterior (5.787 millones)», celebró el banco en un comunicado.

CaixaBank atribuyó estos buenos resultados a «una intensa dinámica comercial, que ha favorecido un fuerte crecimiento del negocio en un contexto de contención de tipos de interés».

El director general de la entidad, Gonzalo Gortázar, citado en el comunicado, anunció que se revisaron «al alza los objetivos de crecimiento y rentabilidad» fijados en el plan estratégico trienal que se extiende hasta 2027.

CaixaBank afirma contar con 20,7 millones de clientes y es la tercera entidad española por detrás de Santander y BBVA, que presentarán sus resultados anuales a mediados de la próxima semana.

